Gianni Infantino: "Hay que trabajar en infraestructura en Honduras, pero están en buenas manos"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en su visita al Estadio El Birichiche se mostró muy satisfecho con el proyecto y explicó lo que viene para el fútbol hondureño.

Fue consultado sobre el motivo de su visita, la reunión con el presidente de Honduras y la posible organización de un mundial juvenil en suelo catracho.

"Honduras es sin lugar a dudas uno de los grandes países de fútbol, es un país que se caracteriza por clasificar a los mundiales. Recuerdo la participación en el Mundial del 82, de esas camisetas blancas y esa H. Así que estamos aquí para trabajar juntos en favor del país y sus amantes del fútbol", dijo en su visita a Casa Presidencial.

Y agregó: "Esperamos que esta jornada sirva de mucho para fortalecer el fútbol de Honduras. Tuvimos problemas en el pasado, pero ahora tenemos nueva FIFA, nueva Concacaf y nueva Fenafuth y en eso debemos enfocarnos".

¿La visita a Honduras es para invertir en infraestructura en el país?

Esa es la idea que tiene Jorge, porque sabe mucho mejor donde tenemos que invertir en este fantástico país. Hay proyectos en otras canchas, pero más grandes, profesionales en Siguatepeque y San Pedro Sula. Otra inversión será en el hotel. El programa Forward, que iniciamos hace tres años, permite a FIFA invertir junto a las Asociaciones 6 millones de dólares en 4 años. Esas inversiones son para los jóvenes, por eso es importante hacerlo en canchas. Es algo que se ve, es útil y luego la Federación hará torneos, competencias y tendremos más futbolistas.

¿Qué impresión le deja este mini estadio y hay fondos para hacer otros complejos?

Tengo que decir que no sabía qué me esperaba viniendo aquí. Este estadio infantil que parece estadio Infantino (risas), es algo excepcional. Me gusta muchísimo y creo que este puede ser de verdad, un ejemplo que se puede llevar de Honduras al mundo, de lo que se puede hacer con los fondos Forward, de como se pueden invertir y ofrecer algo que da una imagen muy bonita, no solo del fútbol, sino de un país. En Italia se dice; estoy feliz como una pascua.

¿Qué hizo Honduras para tener la confianza en los nuevos dirigentes luego del caso del FIFAGate?

Mi presencia junto a la de Victor (Montagliani) es una señal de confianza en Jorge (Salomón) y en su equipo. Se lo han merecido, han tenido que trabajar de manera dura en un clima complicado, una situación desastrosa y lo hicieron con pasión, honestidad, integridad y dedicación. Por eso estoy aquí, sé lo que ha pasado, pasamos por lo mismo al igual que Victor. Tenemos el fútbol en el corazón y desafortunadamente en el pasado algunos dirigentes se olvidaron que nuestra responsabilidad es de cuidar el fútbol y sus valores. Tenemos esa responsabilidad y vivirla. Hoy la presencia del presidente de FIFA significa que el trabajo de la Fenafuth es excepcional, un ejemplo para toda la región y toda América, hasta por el mundo. Estoy orgulloso de estar aquí y el mensaje es claro para los del pasado; el pasado es pasado y no va a volver nunca más.

¿Qué impresión tiene después de reunirse con el presidente de Honduras?

En la reunión que tuvimos hemos visto que desde la parte del Gobierno hay una voluntad de trabajar, invertir junto con nosotros en el fútbol. Hemos hablado sobre todo de seguridad, es un tema muy importante, no solo en Honduras. Vamos a trabajar en conjunto FIFA-Federación y Gobierno para erradicar la violencia en el fútbol, porque no debe estar en este deporte. Vamos a trabajar también con las escuelas, en la educación a través del fútbol. El gobierno invertirá en seguridad, en canchas, en los estadios, necesitamos que las familias y niños vayan, va invertir quizá también en un nuevo Estadio Nacional. Esto quizá puede ser un proyecto muy interesante también y la FIFA va a acompañar a Honduras en todos esos proyectos.

Está en la tierra de su amigo, David Suazo, ¿cómo se conocieron y el mejor regalo que le podría dar al fútbol hondureño?

Honduras tiene muchos futbolistas, porque hay un talento excepcional, la clasificación a tres mundiales es importante. David es un amigo, jugó con el club que es mi equipo en Italia, esto ayuda a la amistad. Las estrellas, los campeones, en Honduras como en otras partes del mundo, pueden ayudar mucho al desarrollo del fútbol. Siempre pido a los presidentes involucrar a exjugadores en actividades porque han tenido un éxito como futbolistas, pero también en la vida pueden ser ejemplo para los jóvenes. Trabajamos con leyendas del fútbol y hay mucho más por hacer.

Hemos visto mundial femenil en Costa Rica, ¿podemos soñar con uno Sub-17, Sub-20 o femenino en Honduras?

Claro que sí, se puede no solamente soñar, sino tener la ambición de organizar y no solo participar en Mundiales juveniles. Tenemos algunas ideas sobre los mundiales juveniles, ampliar el número de los equipos participantes y los países organizadores. Ir por una co-organización de varios países y para mí es fundamental es importante que se puedan realizar en el mundo entero. Honduras, que es un país de 10 millones de habitantes, donde el fútbol es el deporte número uno, tiene que tener la infraestructura para poder organizar. Hoy todavía hay que trabajar en esto, pero están en muy buenas manos con la Federación y se va a trabajar porque el objetivo tiene que ser presentar el país al Mundo. Se puede hacer que Honduras viaje por el mundo o que el mundo viaje a Honduras. En Centroamérica más en general. Tenemos que trabajar en esto, estamos listos en equipo, vamos a tener esta ambición.