Reynaldo Tilguath, DT Sub-20, se confiesa: "Soñaba con dirigir en Primera y no se pudo"

Seguir a @fredyro19

Es un nuevo desafío. Va quemando etapas adecuadamente y en el pasado ha enterrado las dificultades que le trajo no tener en tiempo y forma su licencia 'A' como entrenador. Reynaldo Tilguath vive nuevos aires y le apunta con la Sub-20 de Honduras al Mundial de Indonesia.

"Ojalá, Dios primero, podamos lograr una clasificación y hacer uno de los mejores mundiales", expresa con la mira desde ya en el futuro el 'Maizoro', quien reconoce que a su base le "faltan jugadores a los que tenemos que ver más, hay algunos que van a estar a prueba; igual faltan de Real de Minas, Vida, uno de Real Sociedad...hay en el Ascenso, que uno está jugando en la final", enumeró.

Adelanta que "aquí la oportunidad va a estar para los mejores, con esto no digo que éstos están matriculados, me han llamado de muchos lados y vamos a ir a ver" para potenciar el bloque futbolístico que ya tiene trabajando con él.

Recuerda las vicisitudes del pasado: "Tuve que sacar mi licencia 'A', la terminamos en parte de julio, agosto y septiembre...no podía dirigir en primera, pero ya estamos al día, se me presentó la oportunidad" de Fenafuth "y habría sido 'bobo' de despreciarla", dejó en claro.

Reynaldo Tlguath, el más reciente: Los últimos técnicos de la Sub-20 de Honduras.

A continuación la entrevista completa con el ex seleccionado hondureño y jugador de Olimpia, Motagua y Platense...

Profe, esta es una oportunidad interesante para un técnico con su perfil, que venía haciendo méritos, ¿cómo la asume?

Muy ilusionado y, sobre todas las cosas, agradecido con Dios por esta oportunidad que es para formar jugadores, que ellos entiendan que hay formación y competencia, pues cuando estamos formando es para algo. Tienen muchas oportunidades, hoy están en la Sub-20, probablemente pueden aparecer en una Sub-23 y una Mayor. Todo depende del jugador, que crea que puede triunfar y competir al alto nivel.

Tilguath estuvo en el Ascenso, conoce muchas canchas y jugadores...

Conozco a algunos jugadores, si me los mencionan quizás no los recuerde, pero sí los enfrenté; aquí hay oportunidad y el detalle es que el jugador venga convencido, con la idea de tratar de hacer bien las cosas... va a competir por un cupo y estará representando a Honduras, te estás jugando una clasificación al Mundial y es algo importante.

El 'Maizoro' ha tenido dos experiencias importantes en la Liga de Ascenso, siendo la más recientes con Santos, club con el cual estuvo cerca de ascender a la Liga SalvaVida.

No deben relajarse...

Aquí no pueden venir que 'me llamaron y estoy seguro'...no, no, no, aquí hay 10 equipos de Liga Nacional, 32 de Ascenso y hay en Liga Mayor, gente de Estados Unidos que te ha llamado; aquí la oportunidad para estar en la Selección está abierta, si sos buen jugador te vas a quedar, no es porque te recomiendan, es por capacidad.

Todos conocemos al Reynaldo Tilguath futbolista, cuyos equipos en Segunda tenían sus rasgos... conociendo al jugador hondureño, ¿qué podemos esperar de este proceso?

La idea va a ser clara siempre, que ellos intenten jugar independientemente contra quién vayamos o dónde juguemos... tienen que tener una idea clara, esto a la larga es un juego, pero es un juego que tiene responsabilidad y tienen que entenderlo así.

Luis Alvarado es nombrado entrenador de la Sub-17 de Honduras rumbo al Mundial de Perú 2021.

Ha ido quemando etapas: ascendió a un equipo a primera división, ya estuvo en Segunda, ahora Selección...¿sigue soñando con dirigir en Primera?

Sí, pero la verdad soñaba con dirigir en Primera y no se pudo porque me faltaba una licencia, ahora estoy con la Selección pensando en el proceso Sub-20 y posteriormente si se me da la oportunidad más adelante para un equipo de Liga Nacional vamos a escuchar.

Se pedían caras frescas en las selecciones menores, ¿su llegada y la de Luis Alvarado a la Sub-17 es una nueva era para el fútbol hondureño?

Esperamos sea así, venimos a trabajar; en el caso de Luis, en la Sub-17, en el caso mío, aquí n la Sub-20. Tratar de hacer nuestro mejor trabajo, escoger a los mejores jugadores y tratar de llevar a Honduras a lo más alto.

Con la exigencia que le ha caracterizado, empezar con esta nueva etapa de estos muchachos cuesta, pero es mejor agarrarlos pequeños para desarrollarlos...

Cuesta, pero cuando querés triunfar y trabajás las cosas se te facilitan; hay un buen grupo de jugadores, ¿qué debemos hacer nosotros? Tratar de convencerlos a ellos de que aquí en la base es donde está la buena formación y trataremos de sacar lo mejor de Honduras.

La Sub-20 de Honduras ya trabaja a fondo bajo el mando de Reynaldo Tilguath y su último amistoso fue contra Real España de Liga Mayor.

¿Ahora a tratar de borrar la mala imagen que dejó Honduras en el último Mundial Sub-20?

Bueno, eso ya es historia y no puedo opinar de alguien con quien no estuve, pero creo que estos muchachos van a tratar de hacer bien las cosas.

¿Se ve en el Mundial de Indonesia?

Primero Dios. Esa es la idea, ilusión y sueño.

¿Saben estos cipotes que usted fue mundialista Sub-20?

Algunos saben que fuimos mundialistas y vamos a tratar de ayudarles con las experiencias que nosotros tuvimos.

¿Les puede transmitir sus experiencias?

Sí. Son etapas similares que nosotros pasamos, en eso estamos muy claros y trataremos de ayudarlos para que se puedan lograr las cosas.