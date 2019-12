Luis Alvarado es nombrado entrenador de la Sub-17 de Honduras rumbo al Mundial de Perú 2021

La Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) hizo oficial este día el nombramiento del nuevo entrenador de la selección Sub-17 para el proceso rumbo al Mundial de Perú 2021.

El nombre elegido fue el del técnico hondureño Luis Alvarado que tendrá la oportunidad de dirigir los nuevos proyectos del equipo de esta categoría.





Alvarado de 31 años llega a sustituir a José Valladares como estratega principal de la Sub-17, 'Joche' estuvo en cuatro procesos clasificatorios para los mundiales, logrando tres boletos y quedando tan solo fuera en uno.

Las Copas del Mundo que se disputaron bajo ese mandato de más ocho años de Valladares fueron la de Emiratos Árabes (2013), Chile (2015) e India (2017), en el que no se participó fue en el último de Brasil 2019.

Ahora Luis tiene la gran oportunidad de hacer su propia historia con esta categoría de menores. El entrenador se ha destacado por trabajar con jóvenes y esa podría ser una de sus ventajas en el proceso rumbo a Perú 2021.

SUS EXPERIENCIAS

Alvarado ha tenido ya dos experiencias como técnico, la primera la tuvo con Honduras Progreso en Liga Nacional, donde logró salvar al equipo del descenso en el campeonato Clausura 2019.

Su otro reto tuvo un corto paso por la Liga de Ascenso con el Tela FC, ahora tomará las riendas de la selección Sub-17 de Honduras.

Luis Alvarado tuvo dos experiencias en el Honduras Progreso y Tela FC antes de convertirse en entrenador de la Sub-21 de Honduras.

Como jugador pasó por el Lenca, Atlético Choloma, Atlético Júnior y el Honduras Progreso, club con el que se retiró en el 2017.

PREPARACIÓN

Dejó de ser jugador, luego de que su club no le renovara su contrato. "No me vi rebotando en varios equipos". Esa fue la razón por la que Alvarado mejor puso manos a la obra a una idea que tuvo junto con otro exfutbolista ribereño, éste militó para el Olimpia y Honduras Progreso, de crear una escuela de fútbol, la cual decidieron llamar "Águilas".

Resulta que mientras era futbolista, Luis, también dedicaba tiempo a sus estudios universitarios, y no solo eso, también ya impartía cátedra a niños en escuelas de sus ciudad.



Para Alvarado, fundar esta escuela de fútbol "Fue una casualidad", ya que asegura que él "estaba en los Estados Unidos de vacaciones" esperando que le avisaran para renovar su contrato, pero esa llamada nunca llegó. Fue ahí cuando en su regreso a suelo catracho tomó la decisión de dejar su carrera y tomar otra rama de este deporte, pero ahora poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, ya que es Licenciado en Educación Física y Deportes.

