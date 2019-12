Fabián Coito reveló lo que hizo el presidente de Fenafuth para lograr su fichaje

Fabián Coito llegó a la Selección de Honduras en marzo de este 2019 y bajo su mando se quedó fuera de la primera fase en Copa Oro, se ganó una medalla de plata en Juegos Panamericanos y se clasificó a semifinales de Liga de Naciones.

El mandamás de la Bicolor dio una entrevista al medio uruguayo Ecos y recordó un poco cómo se dio su vinculación con la Bicolor, también reveló lo que hizo Jorge Salomón, presidente de Fenafuth, para contratarlo.

“Después de hablar con la AUF (Asociación uruguaya de fútbol) evalué, comparé, y tomé la decisión de aceptarlo. Ya había dejado varias posibilidades de lado, porque consideré que no fueron oportunas cuando aparecieron, pero hasta contemplaba los requisitos que no quería: terminar la preparación de la Sub 20 y su participación en el Sudamericano, y que consideraran a mis compañeros del cuerpo técnico para que fueran conmigo. Con esto último en principio hubo algún reparo, pero yo les dije (a los dirigentes hondureños)”. inició contando.

Acerca de la seriedad del proyecto catracho, Coito destaca lo que hizo Salomón quien desde el primer momento demostró un total interés en él.

“A fines del año pasado, Jorge Salomón, que es el presidente, vino a Montevideo exclusivamente para hacerme una pregunta y se fue el mismo día para Tegucigalpa. Me dijo: '¿Competimos sólo con la AUF o con alguien más?, porque si es con otros países sabemos que no podemos y nos hacemos a un lado'. Le contesté que no, pero vi que si vino solo por eso, porque llegó de mañana y se fue esa misma noche, la propuesta era muy seria y el interés de ellos era muy grande”, rememoró.

En el mes de marzo Coito y su cuerpo técnico deberán dividirse pues la Mayor enfrentará un amistoso y la Sub-23 jugará el Preolímpico en busca del boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.