José Valladares explica por qué nunca convocó a Jonathan Rubio a la Selección Sub-17

En su presentación como director de fuerzas básicas del Real España, José Valladares fue consultado sobre su salida de la Fenafuth y explicó por qué no convocó Jonathan Rubio a la la Selección Sub-17 de Honduras.

Los bombazos que podrían concretarse en el mercado de Honduras en este inicio de 2020

"Vamos a trabajar con estos jugadores para hacer llegarlos a otro nivel. Prepararlos no solo para que vayan al extranjero, que lleguen para quedarse. prepararlos en esos valores para que aparte de buenos jugadores, sean buenas personas", dijo sobre su nueva labor en las reservas aurinegras.

Explica por qué nunca convocó a Jonathan Rubio a la Sub-17

Tras ser anunciado por Real España en su nuevo cargo, Caleb Rubio, hermano de Jonathan tiró con todo en Twitter: "Me preocupan los jóvenes del Real España, su futuro está en manos del que dijo que el único jugador que actualmente juega en la Primera División de Portugal no tenia condiciones".

Su respuesta fue clara: "Están confiando por lo que han visto en mi persona, tres mundiales no fueron fácil, algo tenemos y vamos a mostrarlo.Que la gente esté a favor en contra, no somos moneda de oro para caer bien a todos".



Jonathan Rubio debutó en este 2019 con la Selección de Honduras y marcó dos goles; uno a Chile en amistoso y otro a Trinidad y Tobago en Liga de Naciones Concacaf.

Explica por qué nunca llamó al ahora atacante del Tondela. "Lo de Jonathan Rubio es un tema que solo uno que está adentro lo conoce. No voy a exponer nada, porque en ese mundial llegamos a cuartos".

Y agregó: "No tuvimos mucho tiempo de evaluarlo. Lo vi jugar una vez, 45 minutos, luego se lo llevaron al extranjero. Jugadores a nivel Sub-17 no se pueden convocar del extranjero por cuestiones económicas. Hay sub-15 hondureños en Italia, España o Brasil y que desearan integrar una sub-17. Pero no podemos traer de afuera cuando aquí hay cantera y aparte los costos. Ya en la Mayor o la olímpica sí hay más recursos para hacerlo".

Valladares felicitó a Rubio por su debut y gol con la Selección Nacional en este 2019.

"Se ha armado un alborto y que bien que ha hecho cosas importantes. Hay que felicitarlo por lo que viene haciendo, quizá haga cosas mejores" cerró.