Gerardo Ramos: "El tema de Henry Figueroa le compete a la Federación de Costa Rica"

Gerardo Ramos, gerente de la Selección de Honduras, también le se refirió al momento que vive Henry Figueroa, quien recibió un atentado y es investigado en Costa Rica por supuesta evasión de prueba doping.

"El tema de Henry es algo que le compete a la Federación de Costa Rica. Si bien es cierto que es un jugador con experiencia en la Selección de Honduras, esperemos que le vaya bien, y que sea el jugador que ha venido como central junto a Maynor (Figueroa). El doping es algo muy serio y estricto", inició contando.

La Comisión Antidopaje tica acusa al futbolista hondureño de fraude por entregar información falsa para evitar el examen.

"Lo que se dicen son suposiciones. Él sabrá por qué no se presentó y hasta que le hagan pruebas no pueden decir si está dopado o no", agregó Ramos.

Ramos recordó que la Agencia Mundial Antidopaje es independiente y recordó que una vez tomó por sorpresa a la Bicolor en Houston.

"El tema de dopaje en todos se dejó aparte, no está ligado a ningún deporte. No le piden permiso a técnicos, ni a federaciones para hacer las pruebas. A nosotros nos pasó una vez en Houston, que llegando al hotel nos estaban esperando, separaron a los jugadores en un salón y les hicieron pruebas doping a todos. Nada de que no me gusta, que voy a mi cuarto, que tengo una llamada, nada. Los metieron en un salón y hasta que les hicieron el examen a todos", agregó.

"Nadie se tiene que rehusar, solo Henry sabe por qué no fue. Pero las veces que nos ha tocado doping se ha hecho, como en Australia que luego de quedar eliminados del Mundial tuvimos que esperar a Jorge Claros y Johnny Palacios. Allí salió un problema, pero fue algo comprensible, por eso lo desestimaron. No fue dopaje, fue un error, algo sencillo".

Gerardo Ramos dice que ha se ha comunicado con el jugador, pero explica que si sale bien librado de esto, se reunirán con él antes de ser nuevamente convocado.

"No he hablado con él, yo lo que sé es lo que he visto en los medios. Vamos a esperar lo que ocurra en Costa Rica. Si es apto, nos vamos a sentar con él, porque manejamos un grupo, no un jugador", cerró.