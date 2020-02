Jonathan Núñez, el capitán de la Sub-20 que sigue los pasos de su primo Tyson

Seguir a @kelvincoelloHN

“Vengo de la comunidad de Sambo Creek, la tierra de Tyson Núñez”, así se presenta con orgullo de sus raíces, Jonathan Núñez, volante y capitán de la Selección Sub-20 de Honduras, primo de la leyenda, Milton Omar Núñez y que hoy busca un sueño, llegar al Mundial de Indonesia 2020.

Jonathan porta el dorsal 8, es un contención, tirando más a mixto; recupera y reparte. No se cansa; corre en diagonales y hace recortes para tirar paredes. Es el motor en el cual Reynaldo Tilguath, entrenador de la Sub-20, arma el equipo que prepara para el Premundial de San Pedro Sula.

Leer. LAS CONFESIONES DE TYSON NÚÑEZ Y LA POLÍTICA

Tilguath no dice abiertamente quienes son los 15 jugadores que ya tienen el puesto fijo en el Premundial para no levantar egos; pero por su trabajo, calidad en la cancha y personalidad, Jonathan Núñez es uno de ellos. El fútbol que practica es superior al de sus compañeros; tiene ese ADN que lo hace distinto.

Jonathan Núñez en el partido donde Honduras venció a Belice el viernes en San Pedro Sula. Fotos Neptalí Romero

Primo hermano de Tyson Núñez, su espejo como futbolista, pues el pequeño Tyson a sus 46 años sigue activo jugando en la Liga de Ascenso con el Victoria y hermano de Darwin Oliva, futbolista que militó en el Municipal de Guatemala muchos años; Jonathan considera que los consejos que le brinda el que fue emblema en la Selección Nacional a inicios de siglo junto a Pavón, tiene que atesorarlos.

Ver. LA SUB-23 DE HONDURAS YA PIENSA EN TOKIO 2020

“Tyson me aconseja que sea humilde, que tenga los pies sobre la tierra siempre y seguir solo para adelante, que no me guarde nada”, dice el cipote mientras se seca el sudor tras terminar el partido contra Belice donde se despachó con un golazo de media distancia.

Una de sus fortalezas es su pegada. “Me gusta aprovechar cuando puedo rematar”, cuenta al momento que el preparador físico, Ariel Bustamente, se pone a su lado para escuchar la entrevista. Luego el uruguayo le da un abrazo y se marcha, pero Núñez sonríe. Es muy querido en la Bicolor que comanda Tilguath.

Jonathan Núñez ya fue mundialista Sub-20 con Honduras en Polonia 2018 pero la presentación del equipo fue espantoso.

Jonathan es un poco más grande que Tyson físicamente, no corre como lo hacía Milton Omar, su fútbol es más mental. “El fútbol en los Núñez es hereditario; solo que en lo físico algunos somos grandes, otros chiquitos como Tyson (risas)”, revela el capitán de la Sub-20 de Honduras.

CAPITÁN Y LÍDER DE LA SUB-20

Jonathan ya debutó en Motagua, Diego Vázquez lo tiene como una opción en el mediocampo, pero al pasar parte de este último semestre en las selecciones nacionales menores, le limitó para ganarse un puesto, lugar que considera al madurar tomará porque es un ganador.

Reynaldo Tilguath, quien fue un volante creativo de muy buena pierna, inteligente y sobre todo conocedor del trabajo que hace un mediocampista, cree en Jonathan, eso hace que el muchacho siempre cayado cuando no está en la cancha, pero muy dinámico al escuchar el silbato, lleve el gafete de capitán en el equipo Sub-20.

“El profe Tilguaath me ha dado la confianza de ser el capitán, la asumo con mucha responsabilidad para seguir creciendo mentalmente porque sueño con jugar el Mundial, pero primero tenemos que clasificar. Estuve en el Mundial de Polonia pero no hicimos las cosas de la mejor manera, pero el fútbol da revancha”.

El jugador por ahora se pone a la disciplina de Motagua porque han terminado los microciclos de la Sub-20 pero tras descansar algunas semanas, regresará porque debe seguir el proceso. “Mi hermano Darwin y mi primo Tyson son delanteros; yo soy mixto. Me ha dicho el profesor que cuando tenga espacios le suelte la bomba, una de mis fortalezas”, cuenta Jonathan que espera poder ayudar al equipo nacional en San Pedro Sula en junio próximo, estar en una nueva justa mundialista.