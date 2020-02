Selección Sub-23 de Honduras inicia microciclo a oscuras en La Pradera

La Selección Sub-23 de Honduras al mando del técnico uruguayo Fabián Coito comenzó sus trabajos de microciclo en San Pedro Sula, debido a muchos atrasos tuvieron que hacerlo corto y a oscuras.

Convocatoria de Fabián Coito con la Selección Sub-23 de Honduras

El entrenamiento estaba programado desde un inicio para que arrancara a las 3:00 de la tarde en la cancha del estadio de La Pradera, pero debido a un problema mecánico de el autobús que llegaba con los jugadores de Tegucigalpa, se tuvo que retrasar para las 6:00 PM.

Eso no fue todo, ya para iniciar la práctica se fue la energía eléctrica, se buscó solucionar el problema, pero no se logró, al final Coito que se mostró incómodo decidió que se trabajara así para no perder más tiempo.

POCO ENTRENAMIENTO

El entrenamiento fue corto, aprovecharon la poca luz natural que les que les quedó y se empezó con trabajos tácticos de cara al Preolímpico.

Fabián Coito estuvo presente en este inicio del microciclo para el Preolímpico de Guadalajara.

Los futbolistas de Olimpia y Motagua hicieron regenerativos, ya que jugaron el pasado domingo, por su parte Jorge Álvarez no pudo entrenar y solo caminó por la cancha.

La Selección Sub-23 de Honduras seguirá sus trabajos en San Pedro Sula hasta el miércoles 5 de este mes de febrero.

Este grupo de jóvenes comandados por Fabián Coito se preparan para el Preolímpico que será en Guadalajara, México, a finales de marzo y principios de abril en donde se buscará estar en los Juegos Olímpicos de Tokyo.