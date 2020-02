Sub-23 Honduras: Coito habla de jugadores sin ritmo, Jorge Álvarez y debate de la portería

Fabián Coito dice sentirse "contento" y "conforme" con lo que ha encontrado durante el segundo microciclo de trabajo en la Selección Sub-23 de Honduras que se prepara en Tegucigalpa para el Preolímpico de la Concacaf.

"Si bien solo fueron dos días de trabajo, lunes y martes, por la actividad de media semana en Liga, Coito explicó la importancia de reunirse: "Más allá de que estamos en medio de la fecha del fin de semana no podemos hacer trabajos con una carga importante sino solamente contenido, que trabajen juntos, descansen y coman bien... Cosas que hacen más al grupo que a lo que es el trabajo técnico/táctico que es muy importante".

Se refirió al presente de elementos como Jorge Álvarez y Rembrandt Flores, quienes se encuentran lesionados, además del 'panameño' Joseph Rosales, quien no fue solicitado al Independiente canalero debido a que la preparación, esta vez, solo sería por dos días y "no iba a venir de Panamá".

Fue claro respecto a Álvarez: "Para mí Jorge siempre lo he considerado, es un jugador importante y pienso que va a llegar, sino hay que considerar otras alternativas; vamos a ver, aparte cómo se recupera también, o sea que hoy hay que ver no solo la evolución sino cómo vuelve a su ritmo de juego", se sinceró.

"Respecto a la idea estamos en eso, es una idea parecida a lo que intentamos en la Selección Mayor, tener bien claro el futbolista o intentarlo, las dos grandes fases de juego... Es decir, el charrúa estima que trabajan en saber "cuando no se tiene el balón cuál es mi rol, la tarea desde el punto de vista colectivo que busca el equipo, que es recuperar el balón, dónde y qué tarea tiene cada uno".

El estratega trató de puntualizar sus conceptos en la conferencia de prensa de este martes e indicó que "cuando no se tiene el balón ser un equipo profundo, vertical, intentar imponer la superioridad en los distintos sectores del campo. Sobre esos dos grandes aspectos constan todos los entrenamientos nuestros, a veces vamos más a lo colectivo y sus sistemas, a veces a lo individual", reiteró.

Y considera que "por eso era importante tener una continuidad, para verlos y valorarlos" a sus seleccionados, puesto que "las evaluaciones del microciclo pasado los mostraron bien, pero hay cosas que las dan solo jugar, el ritmo y lo vamos a ver en el próximo", advirtió.

Sobre lo que ha observado en su plantilla es que, pese a que "va muy poco tiempo de trabajo", sus pupilos "están confirmando lo que pensábamos de ellos". Eso sí, seguirá visualizando escenarios y posibilidades dentro de su recurso humano.

"Es lo que vamos a observar en el microciclo próximo, eso que da solamente el fútbol y ellos no lo están teniendo, que es el ritmo y la intensidad del juego, ellos lo van a tener para el torneo...Yo creo que no hay muchos futbolistas que no estén teniendo continuidad en sus equipos y hayan sido considerados porque justamente hablamos con los entrenadores", dejó en claro sobre quienes menos juegan.

AMISTOSOS

"Tenemos amistosos con Costa Rica en marzo, seguramente el 13 y 15, y la idea en la cabeza por supuesto siempre está, hay un antecedente y los estamos viendo en los equipos pero también hay futbolistas que tienen buen nivel y están en sus equipos; es bueno observarlos, pero lógicamente falta buena parte del trabajo y ahí es donde se va a ver en definitiva el plantel final".

NUEVAS PIEZAS

"Con Carlos Meléndez ya habíamos tenido contacto, de hecho, en el último partido de la Selección Mayor ya lo consideramos y también cuando viajamos a los Panamericanos estuvo trabajando con nosotros, sabíamos que no viajaba porque no había sido anotado en la lista que con mucha anticipación había que hacer por las condiciones y requerimientos del sistema olímpico... Después todos esos futbolistas, Luis Meléndez, Ilce Barahona, Wisdom Quaye, es fruto de verlos y lo que los entrenadores nos han hablado de ellos y confirmando su seriedad y buena capacidad para entrenar, su disposición; los vamos a ver un poco en situación cuando haya posibilidades de algún fútbol".

Coito dejó entrever que nadie tiene un lugar fijo en la Sub-23 de Honduras y valora el día a día de cada jugador.





JORGE ÁLVAREZ

"Sin cambiarle la identidad y esa historia que ya trae este grupo, sino que aprovechándonos de ese antecedente de esta generación, indudablemente que los entrenadores tenemos que apuntar al momento que se disputa, no está en juego el futuro, la proyección o lo que hicieron hace un año, eso es información válida, pero el torneo va a ser en marzo... Por decir algo, recién hablábamos de Jorge Álvarez, que en buenas condiciones me parece un jugador muy importante pero si no llega en las mejores al torneo no porque integre la Selección Mayor va a tener un lugar. Los que nos parezcan en mejores condiciones van a ir".

DEBATE DE LA PORTERÍA

"No hay portero que esté jugando, alterna, da cierta ventaja de edad Jordy (Castro), lo hemos evaluado y seguramente vaya a estar en algún microciclo y está entre los considerados; no es fácil encontrar en esa posición jugadores que estén compitiendo, que nos gustaría y me parecería muy importante. Hay algún arquero que hemos visto en el Ascenso, pero también he hablado con los entrenadores, los he vuelto a ver y están en observación. Nosotros confiamos en primera instancia en estos tres arqueros que tienen historia, tenemos información; Michael Perelló hizo buenas cosas en Real España cuando le tocó Copa Premier... De Alex Güity tengo buen concepto por lo que ha sido en los Panamericanos, en el grupo y porque en Olimpia es el tercer arquero pero es muy valorado también por Pedro (Troglio). Vamos a ver, en caso que aparezca un futbolista que sea superior a los que tenemos, por supuesto que las puertas siempre están abiertas en la Selección".

El estratega uruguayo de la Selección Mayor de Honduras continúa preparando a la Sub-23 catracha que competirá por un cupo a las Olimpiadas de Tokio 2020.





FUTBOLISTAS SIN CONTINUIDAD

"Puede ser que en sus clubes, capaz, hay mejores jugadores y de repente les cuesta alternar pero si están entrenando, en condiciones, si están físicamente bien y si los consideramos importantes para todo lo que es el armado de un equipo... No solamente hay que observar posición por posición, sino también la importancia e influencia que tienen en el grupo y lo que le aportan fuera del campo. Entonces esa falta de participación en sus equipos de primera la pueden disimular y, a nivel de Sub-23, tener un buen rendimiento... Repito, no son muchos los que no están compitiendo en sus clubes, pero a aquellos que hemos considerado y no están compitiendo es porque tenemos un buen concepto de ellos y, al momento de tomar la decisión, por lo menos queremos ver en qué condiciones están".