Coito convocaría al "Choco" Lozano para amistoso de marzo y semis de Liga de Naciones

El delantero hondureño Antony "Choco" Lozano pasa un gran momento con el Cádiz, pero podría perderse en el mes de marzo el juego contra Alcorcón para jugar con la Selección de Honduras el amistoso contra República Checa.

"No es que Anthony me pidiera que no lo convocara. Hablamos y evaluando la situación me pareció correcto permitir que se consolidara en su equipo, que tiene muy buen nivel y que va primero y con muchas opciones de ascender. Eso le iba a hacer mucho bien ganándose un lugar en Cádiz", dijo Fabián Coito en entrevista al portal El Desmarque.

En el Submarino Amarillo hay preocupación. El duelo de la Bicolor será el domingo 29 de marzo en Fort Lauderdale, el mismo día que enfrentará en el Ramón Carranza al Alcorcón.

Coito lo tiene en mente para las semifinales de Liga de Naciones

El siguiente compromiso de Honduras será el jueves 4 de junio ante Estados Unidos en la semifinal de la Liga de Naciones de Concacaf y Coito tiene en mente citar al atacante.

En caso de avanzar, la final se jugará el domingo 7 de junio en suelo norteamericano.

"En todas las fechas FIFA me interesa contar con Anthony no sólo por su momento actual sino por su experiencia y quiero involucrarlo e incluirlo en nuestra selección. Cada fecha oficial es la posibilidad que tenemos de contactar con cada futbolista. No lo hemos hablado, pero por supuesto que en mi cabeza está contar con él", agregó el seleccionador.

Cádiz marcha en este momento líder de la Segunda División con 52 puntos y de cerrar las vueltas en esa posición ascendería directo a la Primera de España.

Pero si el equipo amarillo no logra finalizar líder, tendría que disputar el play off por el ascenso y los fechas serían los días 31 de mayo, 7, 14 y 21 de junio. El "Choco" solo estaría disponible para las últimas dos jornadas.