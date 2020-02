Portero de la Sub-20 de Honduras: "Si Erling Haaland le clavó dos a Keylor Navas, no me iba a anotar a mí"

El gran despegue en la carrera de Erling Haaland fue el pasado 30 de mayo de 2019 cuando en el Mundial Sub-20 de Polonia logró anotarle nueve goles a Honduras en una histórica paliza de 12-0 de Noruega al equipo centroamericano.

Desde entonces el gigante Haaland se puso en el radar de grandes clubes de Europa a pesar que su selección en esa justa no clasificó a la siguiente fase pese a la goleada. Él, por su parte, con esa cantidad de goles se convirtió en máximo artillero del campeonato.

Y mientras Haaland sigue ganando elogios, fama mundial y su precio en el mercado sube como la espuma, algunos futbolistas hondureños quedaron marcados por esa tremenda humillación que no pueden olvidar.

LAS DOLOROSAS FOTOS DE HONDURAS HACE SIETE MESES

"Según el nivel que mostró en ese partido siempre dije que si nos marcó nueve goles a nosotros, tenía la capacidad para jugar en cualquier equipo grande de Europa", recuerda hoy en día José García, el arquero de la Sub-20 de Honduras quien recibió los nueve tantos del noruego.

José García y los seleccionados de Honduras destrozados por la humillación que Haaland y Noruega les habían hecho.

Hoy el futbolista de 19 años suma 10 goles en la actual edición de la Champions League, ocho los hizo con el Salzburgo y los últimos dos con el Dortmund.

"Es un orgullo para nosotros haber enfrentado al mejor jugador joven de la actualidad", afirma a DIEZ olvidándose de la paliza.

Sin embargo luego recuerda y asegura que para su corta carrera en el fútbol, este "fue el momento más duro de mi vida, la gente no lo perdona a uno. Siempre hay gente que me han gritado tonteras en la calle, es una mancha que queda ahí".

CAPITÁN DE LA SUB-20: "QUIERO UNA REVANCHA CON ÉL"

El martes anterior Haaland en pocos minutos hizo pedazos el arco del PSG defendido por Keylor Navas marcando un doblete que le dio el triunfo al Dortmund en la Champions dando un importante paso en sus aspiraciones de llegar a cuartos de final.

Keylor Navas con toda su experiencia sufrió ante el jovencito Haaland que le marcó dos goles en pocos minutos.

Es por ello que José García al ver vencido el arco del tres veces campeón de Champions con el Real Madrid siente un poco de alivio. "Ahora que lo veo digo si le clavó dos a Keylor Navas no me iba a anotar a mí, lo veo anotando muchos goles en los partidos", afirmá "Manotas", el tercer guardameta del Real España de primera división.

"Si algún día tocara la revancha le daríamos con todo", dice García quien nos comenta que en la actualidad "sigo trabajando en Real España y hay que estar preparado para cuando toque la oportunidad de jugar".

5 COSAS QUE DEBES SABER DE HAALAND

Pese al golpe anímico sufrido al ser la selección de Honduras con la peor actuación en un mundial en cualquier categoría, García dice que su club no les dio la espalda. "A mí en el equipo no me afectó porque el club nos arropó cuando vinimos el Mundial".

Haaland, quien debutó profesionalmente en 2016, suma a la fecha en su carrera profesional un total de 98 goles en 149 partidos donde ha tenido participación, así como selecciones menores y el combinado mayor de Noruega. Sus equipos han sido Bryne FK Sub 19, Bryne FK, Molde FK, Salzburgo y Borussia Dortmund.