'Papuchi', el 'As' bajo la manga de Troglio que quiere hacer de Arnold Peralta en Sub-23

El defensor vivió una semana para el recuerdo con Olimpia y se enfoca en no aflojar el puesto en la Sub-23 de Honduras que buscará en Guadalajara las Olimpiadas de Tokio 2020.

¡Un mediocampo goleador! El 11 ideal de la fecha 10 del Clausura 2020 en Honduras

Elvin Oliva Casildo, su nombre. Santa Rosa de Aguán, Colón, su cuna. Ha sorprendido a muchos con su rendimiento en Olimpia en una posición que no es precisamente la que mejor maneja.

'Papuchi', como le dicen en la tierra donde también nació su compañero de club, el mundialista en Brasil 2014, Jerry Bengtson, remarcó su deseo por triunfar en el fútbol sin importar la posición en la que le pidan jugar.

"Una semana muy buena para el equipo, logrando los objetivos que era para lo que estábamos trabajando, sacando los resultados positivos", valoró sobre la clasificación a cuartos de Concachampions y el clásico ganado a Marathón con el albo.

Asegura, a sus 22 años y en relación al trajín de partidos del campeón hondureño, que "el cansancio siempre está, pero hay muchas maneras de recuperar el cuerpo en menos tiempo".

En cuanto a su polivalencia, el zaguero coloneño menciona que "me he desempeñado también como lateral derecho, que fue en los Juegos Panamericanos, ahora lo estoy haciendo de lateral izquierdo y solo me falta jugar de portero...", dice entre risas el anotador de uno de los tantos con que el León se bajó al Seattle Sounders en la competencia internacional.

Está tan entregado a su profesión que afirma que" lo que importa es jugar, no importa en que posición, lo que importa es sumar minutos". Se quiere mostrar y sus palabras lo evidencian.

Valora jugar porque quiere estar en el Preolímpico Sub-23 de Guadalajara. Suela con cantar el himno en ese torneo y posteriormente en las Olimpiadas de verano en Tokio 2020.

"Lo que estoy haciendo en el equipo me está ayudando para estar siendo tomado en cuenta y lo que me ha ayudado es que he venido de los Panamericanos, desde tiempos atrás y el profe ya me conoce, vamos a estar trabajando para poder estar en la lista final", anhela.

Descubrimiento de Raúl Martínez Sambulá

Oliva Casildo siente que en la escuadra catracha, con la cual estará concentrado entre lunes y martes en San Pedro Sula, tiene "un buen grupo y el que afloja puede perder la oportunidad de estar en un Preolímpico, algo que es muy lindo estar en una competencia internacional".

'Papuchi' sigue el precepto de Pedro Troglio en las huestes olimpistas: cero excusas. Por lo que, aunque le gusta más jugar de central, pues considera que "ahí le ayudo más al equipo y lo ordeno, tengo una mejor vista... Hay que ir adaptándose".

Tiene cinco años en Olimpia y llegó a este onceno procedente del Catrachos 09 de Liga Intermedia de La Ceiba, lugar desde el cual lo recomendó al blanco Raúl Martínez Sambulá.

El ex técnico de la Bicolor Mayor y jugador de Olimpia le dio el espaldarazo para llegar a la capital de la República, donde a base de trabajo espera seguir creciendo y convertirse, algún día, en uno de los grandes defensas de nuestro balompié.

"Estoy trabajando para estar listo en cualquier posición que el profesor decida ponerme", dice Elvin, quien reitera las bondades de este plantel nacional.

Y sueña en grande: "Estamos con la mentalidad de que podemos ir a hacer un buen papel (en Guadalajara, México) y lograr el objetivo de clasificar y superar lo que hizo la Sub-23 pasada" en Río de Janeiro 2016.

Recuerda Polivalencia de Arnold Peralta

Para Casildo "el trabajo que he estado haciendo se ha reflejado en cada llamado", por lo que "cada vez que estoy aquí, disfrutarlo, muchos desean estar aquí", destaca con orgullo.

Consultado sobre espejos de futbolistas polivalentes que se las arreglaban para responder a la exigencia, rememoró a alguien que vio cuando comenzaba y le inspiró.

"Arnold Peralta era un gran jugador, jugaba como lateral y luego como contención, un jugador polifuncional ayuda bastante; hoy en día hay que estar preparados porque no se sabe en qué posición puede ayudar mucho uno", remata este ilusionado zaguero coloneño que está viviendo un momento soñado y anhela que se extienda.