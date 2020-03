Fenafuth construirá segundo mini estadio con cancha sintética en San Pedro Sula

Fenafuth sigue trabajando en pro del fútbol menor y ahora del femenino, esto mediante proyectos interesantes avalados por FIFA que hará que en estos dos apartados los atletas desarrollen sus capacidades en instalaciones adecuadas. El nuevo plan de la Federación es siempre con la ayuda monetaria de FIFA, quienes desembolsarán 500 mil dólares para un nuevo mini estadio en Honduras.

Este día los miembros de la Fenafuth, Gerardo Ramos y Jorge Jiménez, inspeccionaron el predio del Sergio Amaya para comenzar con la planificación de la edificación del mini estadio que se construirá en San Pedro Sula, proyecto que va de la mano y que es casi similar al del Birichiche que se ejecutó en Tegucigalpa.

"Lo más importante es buscar el desarrollo de esto, con la parte más toral que es el fútbol menor, ya con los mayores es diferente, tienen otras edades, otra formación, lo importante es comenzar a cambiar toda nuestra idiosincrasia a través de los menores y dándole un buen lugar para que puedan practicar lo que más les gusta que es el fútbol", comenzó explicando el directivo de la Fenafuth Gerardo Ramos.



El nuevo Sergio Amaya costará más que el Birichiche, cuyo precio fue de 7 millones 500 mil lempiras, mientras que el recinto sampedrano será de 12 millones 500 mil lempiras. Aunque es importante mencionar que el predio será más grande y con un aforo mayor de aficionados.

La cancha medirá entre 90 x 60 o 65, el de Tegucigalpa mide 60 x 40. En cuanto a la gradería, está para 400 personas, mientras que el de la capital abarca nada más para 180 espectadores. Además el de SPS tendrá dos camerinos más con respecto al de Tegucigalpa. Ambas contarán con clínica y oficina adminitrativa.

"Satisfecho no solo con este proyecto, sino que con toda la gestión que se ha venido haciendo desde 2016 que le tocó asumir a Jorge Salomón con la responsabilidad de sacar adelante a la Federación, siempre hay cositas en el camino, pero gracias a Dios las tenemos en orden y con el propósito de pronto estar mejor financieramente y que tengamos siempre la actualidad desarrollando proyectos", decía el dirigente hondureño.



Gerardo Ramos asegura que el nuevo mini estadio podría servir en un futuro a la Selección mayor de Honduras para entrenamientos cuando el clima está lluvioso.

"El problema de San Pedro Sula para entrenos de selecciones es cuando hay mal tiempo, la selección mayor si va a jugar en el Olímpico y tiene chance de usarla la usa, pero cuidando que no se vaya a dañar por el mal tiempo, obviamente siempre se va a preferir entrenar ahí pero sí será esta una opción porque ahora todas las selecciones, la Sub 17, la 20 y 23 y el fútbol femenino que hay que desarrollarlo, van a necesitar mejores espacios para entrenar y no depender de si nos prestan o no nos prestan, sino que saber que es una propiedad que gobierna la Federación y que la podemos usar a interés de cada una de las selecciones", detalló.

Gerardo Ramos y Jorge Jiménez llegaron hoy al Sergio Reyes.



Por su parte, Jorge Jiménez, que funge como director de desarrollo, explicó que: "De parte de la Federación está toda la disposición de convertir el Sergio Amaya en un estadio realmente para el futbol menor como lo tiene Tegucigalpa con el Birichiche, y que podamos sacarle el mayor provecho, el objetivo es seguir mejorando el fútbol nacional, sabemos que los niños de San Pedro Sula y de toda Honduras se lo merecen, es una obra para el fútbol nacional y San Pedro Sula".

Será un espectáculo para el futbol menor sampedrano

"La idea es hacer la cancha hasta donde las medidas nos la permitan, gradería para 400 personas, cuatro camerinos, dos camerinos para árbitros, porque la visión con este mini estadio es que se pueda utlizar de forma horizontal para futbol adulto y de forma vertical para las ligas menores y que paralelamente cuatro equipos puedan hacer el uso de camerinos y puedan hacer parte de la infraestructura, que los árbitros tengan su espacio como las tiene el de Tegucigalpa, así como los padres vienen a ver su hijo jugar y estar en una silla cómoda y después ingresar y llevarse a su hijo de forma segura", detallaba.



Jorge Jiménez reveló que se le harán mejoras a la cancha, pues cuando llueve se llena completamente de agua y los niños pasan varios días sin poder utilizarla.

La cancha del Sergio Amaya será un lujo para San Pedro Sula.

"La condición que FIFA ha puesto es que sea una obra que venga a contener y a mitigar el problema de las aguas lluvias que vienen de las colonias aledañas que convergen en la cancha del Jaime Villegas y por ende en el Sergio Amaya y que no permiten por mucho tiempo que la cancha tenga uso, superado el problema, se pueda construir la obra aquí, obviamente se levantará la cancha a cierta medida para que no tenga el problema, pero no queremos generarle todo el problema al Jaime Villegas, la idea es una solución que venga a ayudar a las dos canchas", afirmó.



Confiesa de cuánto será el gasto estimado en esta obra que beneficicará además al fúbtol femenino de esta región costera hondureña. "Estos fondos son de FIFA, del programa Fifa Forwards, consideramos que la inversión del proyecto rondará los 500 mil dólares, es una inversión que creo que la ciudad se la merece y el fútbol menor también, queremos que el fútbol se siga desarrollando".

DIEZ conoció que en abril del presente año vendrá personal de FIFA a revisar el predio para aprobar el proyecto. Si FIFA aprueba, las obras comenzarían en julio y se espera que estén concluidas en diciembre de 2020.



LO DIJO GERARDO RAMOS:

"También recuerden de dónde viene Jorge Salomón, siempre ha venido trabajando con el sector menor, él fue presidente de la Comisión de Selecciones Menores durante muchos años, sabe bien el tema y todas las carencias que ha tenido, si bien es cierto la selección mayor es la que genera los mayores ingresos y la mayor atención y es por la cual todos queremos verla triunfar, pero como ejemplo, en el proceso de Jorge Luis Pinto, clasificamos a mundiales, se quedó en cuarto lugar de olimpiadas, pero todo mundo llama como fracaso el proceso por solo un tema que es el que más nos interesa que es la selección mayor aunque en menores se consiguieron muy buenos resultados, pero no nos tenemos que basar solo en la selección mayor sino que en todo el futbol porque para seguir manteniendo buenos jugadores en la mayor tenemos que invertir en las menores, sino van a venir estos cambios generacionales drásticos que sale una buena camada de jugadores y por un lapso no se consiguen las piezas que antes sobraban".