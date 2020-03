Enrique Facussé: "Yo soy el único jugador que no soy profesional en el equipo"

El guardameta Enrique Facussé se mantiene ilusionado de poder seguir luchando por un puesto en la portería de la Sub-23 de Honduras, donde no baja los brazos. El meta es claro que la competencia está dura.

"Es una misión poder pasar a las olimpiadas, tenemos un grupo competitivo y los cuatro equipos: México, Estados Unidos, Costa Rica y Dominicana. Nosotros tenemos a Haití, El Salvador y Canadá. Todas las selecciones son fuertes, pero nosotros estamos bien confiados que haremos el mejor papel posible".

Facussé confiesa que en los tres porteros de esta selección no existe la palabra división, sino que el mal de uno es de el otro. "Siempre nos empujamos el uno con el otro. En mi posición tenemos a Alex (Güity) y Michael (Perelló) son buenos porteros, los tres somos increíbles".

El meta no cree que la lista final este cerrada, ya que aún faltan los jugadores del Olimpia.

"Siempre hay que esperar a los jugadores del Olimpia que les deseamos mucha suerte y los estaremos viendo en la noche. Esperamos que ese grupo que está en la Sub-23 y son parte del equipo".

Sobre la espera para formar parte del equipo titular. "Uno como jugador quiere ser titular, pero a la misma vez uno viene a aprender aquí de los mejores. Yo soy el único jugador que no soy profesional en el equipo y tengo mucho que aprender. Yo sé que cualquiera de los tres que juegue hará el papel de la mejor manera".

Facussé se declara un aficionado más de la Selección. "No ocupo el respaldo de nadie, no me aliento solo a eso, es mi trabajo de ayudar al equipo, motivarlos. En lo Panamericanos no me voy a callar nunca, siempre voy a gritar, alentar a mi equipo", cerró.