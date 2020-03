Maynor Figueroa recuerda el mensaje que le dio Amado Guevara cuando debutó con la Selección de Honduras

Maynor Figueroa, jugador del Houston Dynamo de la MLS de los Estados Unidos y capitán de la Selección Nacional de Honduras, se ha referido a cómo está pasando esta etapa de cuarentena debido a la pandemia de coronavirus.

Está acatando las órdenes de quedarse en casa y también haciendo los ejercicios que le recomiendan los encargados de su club.

En una entrevista realizada por el programa televisivo Cinco Deportivo, Figueroa recordó el día que debutó con la 'H' y el inspirador mensaje que le dio Amado Guevara.

"Hemos salido y compramos lo que necesitamos, solo he salido dos días y ha sido por comida, los supermercados tienen lo básico, eso solo fue al principio, hay otras que es con medidas", empezó diciendo sobre sus últimos días que ha pasado en casa por esta pandemia.

En esta charla también recordó el golazo que marcó con el Wigan ante el Stoke City desde media cancha. "Esas son cosas que se presentan durante los partidos, yo miré que el portero le gustaba jugar fuera, me salió ese gol y lo domino como el mejor de mi carrera".

EJERCICIOS DESDE CASA

"A nosotros nos envían las notificaciones todos los viernes y además nos han facilitado unas máquinas de ejercicio para hacer desde nuestras casas, también mancuernas para los ejercicios que nos recomiendan", comentó.

Maynor no sabe lo que pasará respecto a lo económico de su club ya que en otras ligas reducen el salario. "La Liga acaba de comenzar, no sabemos qué es lo que va a pasar, es un tema muy complicado, hay jugadores que ganan el mínimo, estamos a la espera, hay dos salarios mínimo, los que vienen de universidad les dan alrededor de 4000 mil dólares".

SU HIJO SIGUE SUS PASOS

"Mi hijo sigue en Inglaterra (Liverpool), en el momento que se paró la liga, ellos también, tampoco va a la escuela, tiene que hacer tareas en línea. Mi esposa tenía planes de viajar en estos días para estar con él allá. Es delantero, por ahora no podemos hablar de cuánto vale, de eso se encarga la mamá porque ella es la que ha estado con él", expresó.

Maynor ha pensado jugar al lado de su hijo, aunque lo ve difícil "Ojalá, ya le dije que se apure porque no lo voy a esperar mucho tiempo porque en cualquier momento voy a decir adiós, se iría algo lindo".

También se atrevió a decir que la liga de los Estados Unidos va en crecimiento. "La Liga Premier es una que no tiene comparación, pero no podemos menosprecias la MLS, en comparación cuando llegué ha crecido, hay equipos de buen nivel, (Michaell) Chirinos llegó de México y lo notó, en un futuro no muy lejano estará entre las mejores".

SU DEBUT CON LA SELECCIÓN

"Fue triste para mí cuando el profe me dio la oportunidad de entrar antes de que terminara el primer tiempo y pocos minutos me amonestaron, en el segundo tiempo llegué tarde y me sacaron la otra, en ese momento me fui para el camerino y no paraba de llorar, cuando terminó el partido llegó Amado y me dijo; '¿Qué, se le murió alguien? No se preocupe que esto es parte del fútbol, esto es lo que lo hará un jugador grande, así que levante cabeza y ya verá que tendrá su revancha", recordó de ese partido en el 2003.

Cerró hablando del momento que viven los países por el coronavirus y que no es momento de pensar en lo que pasará con eliminatorias. "Lo más importante es pensar en la salud, eso es quedarse en casa, el fútbol es lo menos importante, que pase esta pandemia y después lo que venga pasa a segundo plano".