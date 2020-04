Fenafuth sobre reinicio del Clausura 2020: "Es pronto para que se tome una determinación"

En la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras consideran "pronto" para garantizar que el torneo Clausura 2020 de la Liga SalvaVida vaya a reiniciarse el próximo 16 de mayo como anunciaron desde el ente luego del parón sufrido a raíz del coronavirus.

El secretario de la Fenafuth, José Ernesto Mejía, contó a DIEZ que no han parado de trabajar buscando soluciones ya que "físicamente suspendimos laborales temprano, pero enviamos comunicaciones a todos nuestros afiliados e implementamos el teletrabajo; tenemos la tecnología y estamos conectados a internet desde nuestras casas".

En cuanto al tema de fondo del reintegro de la actividad liguera, Pepe Mejía afirmó que "hay que ser prudentes, la Liga está actuando con prudencia, la Federación también, todavía es pronto para que se tome una determinación, tanto Jorge Salomón como Wilfredo Guzmán y mi persona estamos en contacto permanente y en este momento no hay una decisión en firme tomada...".

Prosiguió explicando sobre este importante punto que" tenemos muy buena relación con la Liga Nacional, pero toda decisión que tome tiene que ser aprobada por el Comité Ejecutivo y en ese sentido diría que vamos a esperar cómo se desarrolla la crisis para eventualmente tomar una decisión, es pronto para señalar fechas. Hay intención de volver a la normalidad, pero la vida de los futbolistas y aficionados es primero", sentenció el alto dirigente.

Consultado sobre los "subsidios" o "apoyo" que insinuaron necesitar directivos como Orinson Amaya (presidente, Marathón) y Darío Cruz (vicerrector Upnfm), dejó en claro que "tenemos en la cabeza a la Liga. Estamos con esa preocupación, tanto con los clubes, Ligas Menores y Ascenso, que también tienen muchos problemas".

Se limitó a decir que "se van a analizar las situaciones, recordemos que la situación financiera de la Federación no es la mejor, tuvimos que hacer gastos extraordinarios para repatriar a la Selección Sub-20 de Uruguay, alquilar un chárter de Nicaragua a Honduras y posteriormente estuvieron una semana en un hotel capitalino. .. De todas formas estamos viendo qué se puede hacer para ser solidario en la medida de las posibilidades".

Y avisó que "todos estamos padeciendo las consecuencias de este virus, quisiera ser prudente, pero que Liga Nacional, Ascenso y Ligas Menores sepan que los tenemos en la cabeza" pese a las circunstancias desfavorables.

PEPE MEJÍA SOBRE SITUACIÓN DE FENAFUTH

"Es una situación generalizada, no solo de Honduras, Concacaf... Las seis confederaciones estamos afectadas, en igualdad de condiciones", reiteró José Ernesto Mejía en torno al golpe financiero que sufrió Fenafuth.

Agregó que desde su organismo entienden que "no hay ningún país que esté mejor que otro en este sentido. Asumo que, tal como lo anunció Concacaf, que se van a extender las fechas de junio, va a ocurrir en las demás fechas" para tomar un respiro competitivo.

Lamentó la interrupción al proceso de Fabián Coito: "Se venía haciendo un trabajo excelente, con resultados excelentes, pero es una crisis generalizada y una vez pase esto se van a retomar los trabajos con normalidad, nuestro cuerpo técnico está atento y vamos a hacer lo que podamos para que todo vuelva a la normalidad", auguró.

SALARIO DE COITO Y DEMÁS PROCESOS DE SELECCIÓN

En cuestión de si sopesan realizar algún ajuste salarial al cuerpo técnico del uruguayo Fabián Coito, el más oneroso de todos los procesos de Fenafuth rumbo a las distintas competencias, Pepe Mejía dijo que "en ese tema no se ha tomado ninguna determinación, sería irresponsable y precipitado referirme sobre eso, pero el cuerpo técnico sigue trabajando con toda la normalidad".

Sí confirma que "tienen nuestro apoyo y, aunque no hay entrenamientos, siguen trabajando y haciendo análisis" y "esa posibilidad" de ajustar sueldos "no se ha contemplado".

Rematando la entrevista, el abogado Mejía dijo no tener certeza concerniente al criterio bajo el cual definirán los seis clasificados al Hexagonal final, ya que "es una decisión exclusiva de la Fifa, de acuerdo con Concacaf y la zona... En su momento Fifa va a pronunciarse, si se extiende o no la eliminatoria. No hay nada oficial"