Jonathan Rubio: "Sería bonito jugar unos Olímpicos, es uno de mis sueños"

Jonathan Rubio, jugador hondureño de Tondela de Portugal, habló en Instagram Live con DIEZ y se confesó. Habló de la posibilidad de jugara algún día en Liga Nacional, de la Selección de Honduras y de su sueño a nivel de clubes.

El catracho inició contando detalles de cómo vive esta cuarentena por la pandemia del coronavirus.

"Tenemos prohibido salir del país. Estoy con mis papás y mi hermano. Tengo un plan de trabajo que nos dio el equipo. Estamos intentando mantenernos en forma, pero no es fácil porque no está la motivación de la pelota", dijo.

Rubio considera que Portugal tomó a tiempo las medidas para evitar que ocurriera lo mismo que en Italia y España.

"Es algo de aplaudir. Gracias a Dios se está controlando, si es verdad que hay más de 3 mil casos y más de 200 muertos, pero en comparación con otros países si son cifras bajas. La población está ayudando, igual hay control de la policía. Está todo cerrado, menos los supermercados y las farmacias. Uno solo sale a hacer lo necesario".

La Federación Portuguesa dio por finalizada la temporada para las ligas menores, pero el futuro de la Primeira Liga sigue en el aire.

"Todavía es una incógnita, no se sabe cuándo volveremos a entrenar y a jugar. Lo que si se dice es que quieren terminar el campeonato sí o sí. Jugar las 10 fechas que faltan", sentenció Rubio.

¿Dónde se ve en un futuro?

Rubio se encuentra jugando a préstamo con el Tondela, su ficha le pertenece al Huesca de España y dice que su objetivo es seguir en Europa y confiesa su sueño.

"Me gustaría seguir en Europa, luchando. Siempre he dicho que mi sueño es jugar la Champions League y sé que para eso tengo que trabajar muy duro. Siento que he ido creciendo, pasé de segunda a Primera División y han sido pasos cortos, pero seguros. Hay que mejorar para llegar a esos niveles que tanto se desea. Mi enfoque está en Europa, seguir dando lo mejor de mí aquí".

Y agregó: "Nunca tuve equipo preferido, pero he dicho que jugar Champions y escuchar ese himno en este momento podré decir:misión cumplida, lo logré. Eso hablando de equipos. Hay otros sueños con la selección".

¿En España o Inglaterra?. "España". ¿Barcelona o Real Madrid? "Ja, ja, soy más del Barca".

Las carencias en el fútbol hondureño

Rubio se marchó a los 15 años a España para integrarse a la Fundación Marcet. Ha jugado en tercera de España, segunda y primera de Portugal. Con lo que ha visto en Europa, hace un análisis de las carencias en Honduras.

Qué falta en Honduras? "Honduras tiene buenos jugadores, hay talento, pero falta infraestructura, canchas para entrenar. Solo hay un campo para que jueguen todas las categorías. Si hubieran mejores condiciones, pudieran salir mejores jugadores y más preparados".

Recuerda las diferencias que encontró cuando llegó a Barcelona. "Cuando llegué a España tenía 15 años y estaba acostumbrado a jugar en una sola cancha: el Jaime Villegas. Aquí todos los equipos tenían su campo y nos bañábamos después de cada partido, eso no pasa en Honduras. Allá te ibas todo sudado para la casa. Son cosas que a uno lo marcan, uno dice; pucha, deberíamos tener tres o cuatro campos en buenas condiciones para jugar".

No descarta jugar en Liga Nacional

Jonathan Rubio cuenta que ha tenido acercamientos con directivos del fútbol hondureño, pero nunca conversaciones concretas, porque saben su deseo de seguir en Europa. Pero no descarta jugar en un futuro en Liga.

"No puedo decir que nunca lo haré, actualmente mi enfoque está en Europa, pero nunca cerraría la puerta a jugar en Honduras. No sabemos las vueltas de la vida, así que es una de las posibilidades algún día".

¿Jugaría en Olimpia? Se le consultó y su respuesta fue contundente. "Nunca se sabe. Siempre he dicho que soy Real España, pero en el fútbol uno no tiene equipo. Si se da la oportunidad de jugar en Olimpia o Motagua no habría problema, obviamente si me dan a escoger pues sería España. Pero al final somos profesionales y debemos saber actuar ante esas situaciones.

Recordó su debut con la Selección de Honduras

Pese a jugar en Europa, por decisiones técnicas Rubio no pudo integrar ninguna de las selecciones juveniles, pero Fabián Coito cambió eso y lo hizo debutar ante Puerto Rico en 2019. Y ante Chile marcó su primer gol.

"Fue una historia que tuvo un final que ni yo me imaginaba. Fue difícil no ser tomado en cuenta en muchas selecciones, yo mismo esperé ese llamado que no llegaba. Al final se dio y fue más bonito de lo que me imaginé. Haber debutado con gol, ante Chile y en San Pedro Sula, mi ciudad, ante mi familia y mi gente, algo especial que no voy a olvida. Escuchar el himno, ver a la gente celebrar y que seas el artífice de esa alegría es algo que no tiene precio", cerró.

En corto con Jonathan Rubio

El más chistoso de la Selección

Garrido, tiene buen sentido del humo.

El más serio en la Selección

Todos son chavacanes, ja,ja

Te gustaría jugar unos Olímpicos

Sería algo muy bonito, uno de mis sueños. No puedo formar parte del proceso por mi edad. Pero si me gustaría ir.

Anotarle a Claudio Bravo

Fue algo bonito, jamás lo voy a olvidar.

Tu ídolo

Andrés Iniesta, el que más me gusta, sobre todo como persona, que nunca estuvo metido en polémica. Lo admiré mucho y me quedo con él.

En qué liga te gustaría jugar

Me gustaría jugar en España.

Plato favorito

Tajadas con carne

Lugar favorito

San Pedro Sula

Cómo te describes en una palabra

Soñador

Películas o serie

Películas

Vinos u otra bebida

Otra bebida

Messi o Cristiano

Messi

El mejor legionario de Honduras

Antony Lozano y Alberth Elis