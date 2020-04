"Muma" Bernárdez cuestiona a Osman Chávez y exenta de culpa de Rubilio Castillo por agresión

Al menos 10 años después de aquella participación de la Selección de Honduras en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, el exfutbolista y laureado defensor, Víctor Bernardez, reveló pasajes inauditos que experimentó la plantilla bajo el mando del entrenador colombiano Reinaldo Rueda.

“Muma” Bernárdez develó todo a través de una Instagram Live que compartió con Carlo Costly, delantero que rompió con la sequía de goles sin anotar pasados 32 años desde el Mundial de España de 1982 en aquel empate ante los españoles 1-1 con gol de Héctor Zelaya y más tarde ante Irlanda del Norte con Tony Laing como protagonista.

En palabras del exjugador de Motagua el aislamiento que tuvieron durante la preparación previo a la competencia, no les hizo disfrutar el torneo, ni el viaje realizado.

“En el primer Mundial fue un solo relajo. Nosotros no salimos, no fuimos ni al zoológico, tampoco al mall. Eso nos faltó en Sudáfrica, en el segundo fue diferente”.

Ante ello comentó que en esas competencias "hay que salir un poco más, despejarse la mente y no vivir presionados. Siempre debes prepararte bien, pero debes tener libertad. Edgar Álvarez siempre hablaba por el grupo, Amado Guevara, Dani Turcios y Noel Valladares no decían mucho. El primer Mundial no lo disfrutamos, nos fuimos todos tensos a 45 días encerrados”.

HONDURAS VS ESPAÑA

En Sudáfrica 2010 el combinado catracho se enfrentó a España, selección que venía de coronarse campeona en Eurocopa y que además tenía en su mejor versión a grandes jugadores como David Villa, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Sergio Ramos, Fernando Torres entre otros.

Sobre este encuentro reveló Víctor que “ese partido ante España algunos no querían entrar, tenían miedo que los bailaran. Era bailada y media que nos estaban pegando.”

El encuentro finalmente terminó 2-0 a favor de los europeos, pero después de haber finalizado el partido hubo fluctuaciones con el cuerpo técnico por aquellos jugadores que querían tener participación.

"Ante Suiza fue cuando le dije a Rueda que nos metieran, allí reventé. En los partidos de preparación jugué todos, pero como tres días antes Alexis Mendoza me cortó”, confesó Víctor Bernárdez recordando mientras sonrojaba.

Bernardez completó cerca de 18 años de carrera como profesional y en todo ese pasaje cataloga a Robbie Kane, Oribe Peralta y Luis Suárez como los delanteros con más complicaciones que tuvo para marcar sobre el césped.

También detalló que el cierre de su etapa como jugador “no regresé a Motagua porque Diego Vázquez no quiso, también quieren que uno juegue de "grapa" (gratis). De lo contrario me hubiese retirado en el Motagua” e hizo referencia a Denil Maldonado con que “una vez que le den el chance va a triunfar”.

CRITICAS PARA OSMAN CHÁVEZ Y RUBILIO CASTILLO

En el marco de la crisis por coronavirus en Honduras, muchas personalidades, futbolistas y políticos han dado lugar para proyectarse en la entrega de víveres entre las comunidades de escasos recursos en donde ha tenido protagonismo en el exdefensor y ahora diputado, Osman Chávez.

Ante ello, Víctor Bernárdez y Carlo Costly alabaron su gesto, pero cuestionaron el hecho de evidenciar cada entrega que realiza.

“Está bien que regale comida y se lo aplaudo, pero ahí va la cámara detrás de él, entonces está haciendo política. Yo cuando voy a Honduras hago mis cosas y las hago callado. Eso no sirve. Nosotros ya somos bendecidos, Dios nos dio el don de jugar fútbol. Con ese simple hecho te irá bien toda la vida”, manifestó en vivo.

Finalmente, cerró comentando sobre el caso de Rubilio Castillo quien había sido denunciado por su pareja por violencia doméstica.

“Sus problemas tendrán, uno no es nadie para juzgar a nadie. Todos somos humanos y nos equivocamos. Hay que orar para que las cosas cambien”, señaló Víctor Bernárdez, mientras que Costly expresó que “en esas cosas no me meto”.