Fabián Coito prefiere enfrentar a EEUU y no a México: "Están por encima de las demás selecciones"

El técnico de la Selección Nacional de Honduras, Fabián Coito Machado, se encuentra en Uruguay pasando la cuarentena por la pandemia del coronavirus y desde allá ha comentado que se mantiene a la espera de lo que sucederá con respecto a la eliminatoria de la Concacaf.

Coito charló para el programa de televisión Jorge Ramos y su banda, fue con ellos que se refirió a varios temas, uno de ellos es que preferiría tener a Estados Unidos en su grupo y no a México, esto si el formato de la eliminatoria cambia debido al poco tiempo que queda.

Además, Coito Machado también aclaró lo que en un tiempo surgió un rumor de una posible salida de la 'bicolor' hondureña y despejó algunas dudas con su reacción.

PASANDO LA CUARENTENA

"Muy bien, por suerte llegué a tiempo, estamos llevando adelante esta cuarentena con mi familia lo que cambia es la tranquilidad, en Honduras mi estadía habría sido improductiva porque no hay fútbol"

REGRESO A HONDURAS

"No lo sé, no tengo una fecha de regreso, yo vine por pocos días, no estaba empapado con esta problemática y ya tengo más de un mes aquí"

EL FUTURO DE LA SELECCIÓN

"Nuestra planificación va estar de la nueva programación, lo que teníamos se ha cambiado todo, he escuchado tantas cosas que no habría actividad de selecciones en este año, mientras tanto me estoy preparando y en contacto con todo el cuerpo técnico y futbolistas y esperando la reprogramación"

ELIMINATORIA DISTINTA

"Yo estoy en contacto con los directivos de la Fenafuth y no hemos hablado de eso porque no pasa de rumores por ahora, todo estará de la nueva reporgramación de Concacaf. Acá yo ahora tengo mucha información de Conmebol y plantean la posibilidad que no haya eliminatoria por el poco tiempo que queda"

NUEVO FORMATO

"Creo que no, todo cambia, no sé cómo estarían formados lo grupos y los cupos, hasta ahora mantengo el formato de hexagonal, es difícil imaginar como puede llevarse adelante"

CANTIDAD DE PARTIDOS

"Nosotros tendríamos un beneficio porque la mayoría juegan cerca, eso es algo que se me ocurre en este momento"

REGRESO DEL FÚTBOL

"Yo imagino que habrá un protocolo a nivel mundial, si es malo para los aficionados, también para los futbolistas, en Uruguay y Honduras los futbolistas no tienen un despliegue económico y que viven con sus abuelos, en otros países es diferente"

RUMOR DE SALIDA

"Realmente nunca sucedió nada, yo no sé cuál fue el disparador de esa información, pero nunca estuve en ninguna conversación, ni en la imaginación, porque estaba relacionado con el fútbol de Uruguay, aquí ha sucedido algo con miles de trabajadores de empresas privadas que están amparados por el seguro que el gobierno colabora con las empresas y se hace cargo de una parte de su sueldo y se relacionó como si eso podía generar la salida del cuerpo técnico, fue una mala información, solo fue un rumor y nunca hubo nada fundamentado"

FUERTE DE LOCAL

"Eso tiene que ser una de nuestras fortalezas, ya de por sí el clima en Honduras es un poco hostil por lo que es el país por la situación, la sociedad, ni mala, ni buena, tiene una característica y para algunas selecciones jugar en Honduras no es nada cómodo pero no podemos confundir eso con generar un clima que distorsione el juego, eso no nos puede sorprender, pero no basarnos en eso que así podemos ganar, eso es una ayuda"

JUGADORES DESTACADOS

"Eso está condicionado por la edad, yo encuentro jugadores grandes, esa generación que ha dejado clasificación a Juegos Olímpicos es buena, por algo Antony Lozano se mantiene en Europa, Alberth Elis está con posibilidades, Jonathan Rubio está comenzando a tener aparición en equipos de primera división del fútbol europeo como en Portugal, estando en la Selección lo puede volver interesante para otros equipos"

OBJETIVOS DE HONDUREÑOS

"El futbolista hondureño tiene cosas, por algo siempre está a nivel de Concacaf disputando cosas importantes, quiere decir que tiene algo, de los últimos tres mundiales fue a dos, ha estado en Juegos Olímpicos, mundiales juveniles, creo que el futbolista hondureño tiene que empezar a fijarse objetivos y entender el juego"

¿MÉXICO O ESTADOS UNIDOS?

Desde el punto de vista deportivo yo creo que México en la región está por encima de las demás selecciones, en definitiva el nivel de los equipos lo dan los futbolistas y Estados Unidos lo tiene con buena idea, pero México tiene más experiencia, en estos momentos los mexicanos están un paso arriba que cualquier otra selección de Concacaf por lo tanto con eso estoy respondiendo, no es que esté considerando débil a Estados Unidos, para nada, si no que creyendo que México está más arriba"

¿ESTÁ HONDURAS PARA IR AL MUNDIAL?

"Yo creo que sí, será muy duro, tengo mucha confianza, si ponemos al equipo por encima de cualquier individualidad, que los jugadores estén tomando más responsabilidad, esto que está haciendo el Olimpia en Liga de Campeones, eso transmite confianza, pero hay que tener cosas para poder hacerlo".