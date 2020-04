Wilson Palacios y sus revelaciones: Luka Modric, Real España y Barcelona

En una extensa plática con ex compañeros de la Selección de Honduras y Olimpia, el ex Tottenham, Wilson Palacios, dejó al descubierto algunos pasajes importantes de su trayectoria como futbolista.



En un chat grupal que incluyó a figuras de la talla de Boniek García, Hendry Thomas y Víctor 'Muma' Bernárdez, el 'Mago' tocó temas de interés y soltó una que otra confesión de su etapa en la Liga Premier de Inglaterra.



Su Liga preferida, Jorge Luis Pinto, 'Choco' Lozano y ¡hasta Thierry Henry! salieron a relucir en la charla que contó con risas en cantidad y buenas anécdotas.



Consultado por Romell Quito, jugador del Montreal Impact de la MLS, Palacios aseguró que "Juega bien Quioto"; además, recordó un episodio que le dejó buenas sensaciones con el colombiano Jorge Luis Pinto.

"Yo no puedo decir nada de Pinto", manifestó sobre la relación tirante que el cafetero tuvo con algunos jugadores en el país. "Una vez fui a ver el partido con Australia, queríamos ir con Thomas a saludarlos (a los seleccionados) y hasta policías nos pusieron...Yo nunca había tratado al profesor Pinto y en ese momento nos hizo pasar y yo dije: 'Este señor no es lo que dicen de él'".



Pero no se quedó ahí el ceibeño quien lanzó un dardo que no tuvo nombres pero se puede interpretar: "Pero nos decía no uno de los asistentes y el gerente, y ese asistente y gerente estuvieron con nosotros en la Selección. No podés tratar a jugadores de la Selección así", cuestionó.



El gerente de campo y el segundo al mando en la H que se quedó a las puertas de Rusia 2018 eran Gerardo Ramos y Amado Guevara, respectivamente, aunque el también ex Stoke City, Wigan y Birmingham no los citó.



Cuestionado sobre su opinión de Anthony Lozano, Wilson se limitó a decir que "no entiendo cómo critican al 'Choco' si es un jugador que estuvo en el Barcelona. Tampoco lo vas a comparar con (Luis) Suárez o (Lionel) Messi, pero es injusto que critiquen al 'Choco'".

Real Sociedad fue la última experiencia de Wilson Palacios como profesional. Asegura que en Tocoa "me trataron bien".



Entiende que David Suazo se haya ido al Inter de Milán en su momento, puesto que "el primer equipo que llegó a buscarlo fue el Inter y él le dio su palabra... Después llegó Milan. En ese momento Milan tenía a Ronaldo e Inzaghi", recordó.



Afirmó, sobre su estadio preferido que "son varios" pero se quedaba con Old Trafford. Rememoró en el diálogo interactivo en Facebook Live que "cuando (Carlos) Pavón falló el penal (frente a Estados Unidos en 2009) estaba hecho mier.., pero Dios le dio la revancha al negrón y fue golazo (en El Salvador)".



Tuvo un elogio para su amigo Maynor Figueroa, del que destacó que su secreto es que "se mantiene" bien físicamente. Confesó que "después de Olimpia soy Vida, pero llevo a Real Sociedad adentro del corazón" tras su paso por el club del Bajo Aguán el torneo Apertura 2019 anterior.

Cuando le preguntaron si tenía comunicación con las estrellas del Real Madrid, Gareth Bale y el croata Luka Modric, apuntó que "con Gareth Bale no, con Luka sí". Sobre el galés y su pasión por el golf, cuenta que en el país británico "a todos los jugadores les gusta jugar".



Nunca soñó con jugar en España, dejó entrever, ya que "me gustaba el fútbol inglés, siempre lo he admirado. Nunca me ha gustado el fútbol español". Dejó en claro que al Arsenal de Arsene Wenger no retornó luego de haber hecho pretemporada porque ahí nadie retorna, "el único que ha regresado es 'Tití' Henry".



Olimpia, reitero el 'Mago' Palacios', es el equipo de su vida. Retornó en 2018 al albo y solo estuvo una temporada.





INTERÉS DEL BARCA

"Me enteré hace poco, cuatro años, que me quería Barcelona...Me enteré después, eso fue un chisme".





VETERANOS A LA H

"A Jerry Bengtson, Boniek García, Maynor Figueroa y Emilio Izaguirre no cualquiera les va a faltar el respeto, entonces necesitás más jugadores de experiencia... En todas partes del mundo hay jugadores 'viejos'. Noel Valladares todavía podía seguir jugando, para mí, pero como dicen que Pinto... Dicen, que mucho trabajaba. Pero hay que cuidar al jugador viejo".

Palacios defendió el escudo del Tottenham Hotspurs entre 2009 y 2011, jugando Liga de Campeones de Europa.





CRÍTICA A DIRECTIVOS

"En el fútbol no tenés que tratar al jugador como empleado, y en el fútbol, la mayoría de directivos, tratan al jugador como mier..".





BONIEK Y EL PSG

"Boniek no se queda porque el entrenador (Paul Le Guen) no sé qué putas pensaba, pero los jugadores lo querían".





PARTIDOS MEMORABLES



"El de El Salvador, el último partido, y el de Estados Unidos (2-3) porque no estábamos seguros que íbamos a ganar, esos dos partidos me han marcado mucho porque fueron un contraste".

El Mundial de Brasil 2014 fue el último gran evento de Wilson Palacios. Jugó Sudáfrica 2010 cuatro años antes.

MENTALIDAD

"Ayuda cuando uno está bien, uno tiene que estar mejor de la testa (cabeza), al cien por ciento porque al caer el golpe va a ser menos fuerte".

JUGADOR CATRACHO



"Hay muchos, nosotros los hondureños podemos ir a Europa, el problema es la cabeza, si estás bien de ahí podés. De olimpia, Motagua y España hay varios jugadores interesantes que pueden salir al extranjero".

ANÉCDOTA

"Cuando yo fui a Serbia y no me quedé, entonces me decía: '¿Vas a regresar a Honduras?... Yo ya estoy aquí, busquénme cualquier equipo'. Ese era mi 'pedo', que me iba a quedar".

POSICIÓN EN EL CAMPO



"Yo siempre he jugado de volante, jugué de lateral porque se lesionó Gerson (Vásquez), a veces sabemos varios puestos y es importante".

REAL ESPAÑA

"Lo que me malea del España es que cómo va a sacar a Mario (Martínez) y esos jugadores, no podés correr a los jugadores que nacieron ahí... No se puede".