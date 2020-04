Michaell Chirinos recuerda el problema que tuvo con Jorge Luis Pinto antes de los JJOO de Río 2016

El atacante del Olimpia, Michaell Chirinos, recordó el impasse que tuvo con el entrenador colombiano Jorge Luis Pinto antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En esa oportunidad fue después de que la Selección Sub-23 de Honduras cayera 2-0 ante su similar de Colombia antes de este evento deportivo.

Tras dicho juego, los hondureños empacaron maletas y regresaron a su país, fue ahí donde Chirinos a través de su aparato móvil que revisó Diario Diez y vio que se había realizado una nota en donde se daba la lista de los futbolistas que estarían en los Juegos Olímpicos y él no estaba ahí.

Michaell Chirinos recuerda que en ese momento se molestó, pero fue donde Luis "Buba" López y Antony "Choco" Lozano, quienes eran los líderes entre los jugadores y le comentó lo que estaba pasando y que había tomado la decisión de salir de concentración.

Luego habló con Jorge Luis Pinto y le dijo que se quedara, que le demostrara su capacidad en el próximo amistoso que tendrían ante las reservas del Marathón y que en esa lista podrían haber cambios, que no se descartara antes de tiempo.

Chirinos dejó la concentración de la Selección, días después se anunció que Darwin Espinal, Marcelo Espinal y José Danery Barralaga quedaban fuera de los 18 definitiva, pero Kevin López no se recuperó de la lesión y fue Marcelo que pudo ir a estos Juegos Olímpicos, razón por la que Pinto le decía que se aguantara.

PROBLEMA CON JORGE LUIS PINTO

"Yo le tenía respeto, pero nunca le tuve miedo, el profe es muy inteligente, es un zorro del fútbol, yo sabía que iba a sacar a alguien, pero igual no iba a entrar yo, después de todo dijo que era yo porque me vine (de la concentración), lo que pasó fue que en Colombia cuando no me metió a jugar, la lógica me decía que no estaría en ese grupo. Al regresar estábamos desayunando, en eso me metí a Diez y decía que la FIFA sacó el listado de los jugadores que estarían en los Juegos Olímpicos, cuando veo que no estoy voy donde 'Buba' y 'Choco', me dicen que vaya donde el profe, luego se enojó porque yo me quería ir, me dijo que fuera a jugar ante las reservas de Marathón para demostrarle, yo no tenía que demostrarle nada, él me dijo que no era definitiva y luego me dijo lo contrario, y la verdad que no me duele no haber ido porque yo seguí subiendo", recordó a Diario Diez.