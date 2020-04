Blas Pérez se confiesa: Sus duelos con Muma Bernárdez, gol fantasma de Panamá, Rusia 2018 y Motagua

Follow @GustavoRocaGOL

Blas Pérez (39 años) tuvo una entretenida plática con Diario DIEZ mediante un Live donde repasó su carrera a nivel de selección panameña, así como su fina amistad con Víctor Bernárdez, el Muma, a quien considera un hermano a pesar de no perdonarlo dentro de la cancha.

El 'Ratón', quien tenía como uno de los blancos perfectos a la Selección de Honduras, a la que le marcó cinco goles de sus 43 con Panamá, reveló que estuvo a punto de fichar por el Motagua de la Liga Nacional, asimismo ha confesado que le hubiera gustado el fichaje de Jorge Luis Pinto para la escuadra canalera después que se marchó el 'Bolillo' Gómez.

"Uno como delantero siempre tiene la posibilidad de marcar, me tocó estar clarito de cara al marco contra Honduras", fue el primer mensaje de Blas Pérez, quien sorprendió al aparecer con la camiseta de la Selección de Honduras.

El mundialista en Rusia 2018 con Panamá lo primero que recordó fue el doblete que le marcó a la H en el Estadio Olímpico rumbo a Brasil 2014. "Es doloroso para ustedes, lo sé, estaba una canción y un baile de moda en ese tiempo, les dije a mis compañeros, 'el que meta gol debe bailar así', entonces ahí empezó todo con los goles y así se celebraron".

LOS DUELOS ANTE HONDURAS

"Me gustaba jugar de visita proque los catrachos le metían picante al asunto, no dejaban de alentar a su selección, era motivación que nos tiraran cosas, estábamos preparados para esas cosas, me acuerdo del gane con el gol de Fidel (Escobar), ese día nos tiraron un montón de bolsas de agua, orines, un sinfín de cosas, pero a final uno disfruta estas cosas".



"Nosotros siempre íbamos con temor a Honduras porque allá es jodido jugar, por la presión de la gente, por el entrenador, por la clase de jugador que tenían, era respeto al equipo hondureño, pero en la cancha nos íbamos dando cuenta si había una posibilidad o no, pero todos los juegos eran complicados".

GOL FANTASMA

"Yo opino... realmente el gol fantasma es más que nada picardía o querer sacarle provecho a ese momento, era nuestro empate y el gol que nos daba vida a poder, en ese momento, llegar al repechaje sin saber el resultado que se estaba dando en Trinidad y Tobago... astucia y picardía, miro al línea correr al centro, agarro la pelota y me voy, son cosas que al final se dan cuando a nosotros nos robaron, nos quitaron, dijimos 'vamos a sacarle provecho a esto, a ver qué sucede', creo que era más nada eso, la gente dice que no hubo Fair Play ni honestidad, pero antes del gol hubo dos penales, una cosa quita la otra en ese momento, más que nada picardía de parte de los panameños".



SOBRE EL BOLILLO GÓMEZ

Blas Pérez rememoró la discusión que tuvo Hernán 'Bolillo' Gómez y Jorge Luis Pinto. "Él no tocaba mucho este tema, pero sí que teníamos que tener mucho cuidado con el trabajo de Pinto, él respeta a Pinto, ellos se respetan, después conversaron, al final eso queda ahí, no nos metía ese picante a nosotros para ir sesgados adentro de la cancha, 'preocúpense del trabajo del rival y vamos a tratar de contrarrestarlo, eso era lo que él quería", mencionó.

SUS DUELOS CON MUMA BERNÁRDEZ

"Salía el Muma y te tiraba una patada por aquí (cuello) pero eso era normal para él (risas), porque así era, pero era normal, pero no era como que 'vamos a matarlo', uno intentaba hacerse grande en la cancha y mostrar su respeto, esos partidos eran memorables...", comentaba el ex delantero panameño.

"Con el Muma Bernárdez tengo una muy buena amistad, jugué con él en Indios de Juárez, prácticamente los jalé a ellos, entonces dije que llevaran a ese central... llevé a Gabriel Gómez, ahí fue como que reafirmar más esa amistad, porque siempre hubo contactos, luego Muma se va a la MLS y al mes voy yo a la MLS y me tocó enfrentar mucho al Muma ahí, nos tocaba jugar hasta cuatro veces por torneo y nos encontrábamos en el aeropuerto, siempre hubo ese vínculo, me llevo bien con él, con Hendry Thomas porque jugamos juntos en el FC Dallas, él se lesionó pero el morocho siempre luchando ahí, conocí a toda su familia, comíamos juntos en mi casa, con Marvin Chávez también, que jugué con él ahí, el otro día me chatió y estuvimos hablando porque su niño estaba de cumpleaños; con Ramón Núñez también... al final con el jugador hondureño siempre hubo esa conexión por esa humildad de ellos".

"Siempre que nos enfrentábamos él siempre me decía, 'ya sabes, en la cancha no eres mi hermano' y ya con eso yo tenía en mi cabeza que ese hombre me iba a comer a patadas, y no era mentira, Muma no le negaba una patada a nadie, iba con todo, una vez me hizo una entrada que casi me arranca el tobillo, ahí si me cabreé y le dije 'me vas a matar hermano', y me decía 'tu no eres mi hermano, te voy a matar' (risas), disfrutábamos eso, pero le marqué varios goles a él en la MLS también, era bonito".

CERCA DEL MOTAGUA

"Al Olimpia no, nunca tuve un acercamiento, sí con el Motagua, un intercambio de palabras con un directivo que quería que fuera a jugar al Motagua, pero en eso me fui a Guatemala y no quise romper la palabra mía, me hubiese gustado ir a jugar a Honduras por el cariño que me tienen, aparte que les metí muchos goles tengo una buena afinidad con los jugadores hondureños, a mí mucha gente de Honduras me escribe y quiero interactuar con ellos, siento que hay un cariño de parte de ellos para conmigo".

ADMIRACIÓN POR PAVÓN Y TYSON

"Yo he dicho siempre y desde joven porque yo tenía como 18 años, yo admiraba a dos jugadores hondureños y me tocó enfrentarme en una Copa de Naciones en Honduras en el 2001, la dupla era Milton "Tyson" Núñez y Carlos Pavón Plummer, esos dos jugadores para mí... porque los vi y vi toda su carrera cuando era niño, enfrentarlos a ellos fue para mí algo gratificante porque era una muy buena dupla que yo siempre admiré, se entendían muy bien y la forma en cómo jugaba Carlos Pavón".

"La vez pasada me topé a Carlos Pavón en el aeropuerto y le dije porqué yo usaba una cinta en el antebrazo. Yo la usaba ahí y era por dos personas, por Jordan y Pavón Plummer, él se quedó sorprendido, yo lo vi a él en 2001 y dije 'este man tiene estilo' por su forma de celebrar, 'yo te admiro a ti como jugador', le dije, esas dos personas me llamaron mucho la atención por cómo jugaban".

ESTADIO Y SELECCIÓN MÁS DIFÍCIL

"Cuando íbamos a Honduras nos daba temor por la forma en cómo la afición catracha se hacía sentir y en Costa Rica también nos costaba un poco, esas dos canchas siempre fueron un malestar; la selección con la que más disfrutaba jugar era Honduras y Costa Rica, eliminatorias con México nos gustaba, en cualquier competición México y USA era otra cosa".

ROBO EN COPA ORO ANTE MÉXICO

"Muchas veces a nosotros nos robaron, pitaron cosas que no eran y hacían favores a otras selecciones, fue doloroso pero después de ese partido Panamá fue visto con otros ojos en el mundo, porque fuimos honestos, a nosotros nos vieron mejor, quedamos bien, dimos un mensaje importante en esa Copa Oro, fue algo complicado el perder porque no era la manera como lo perdimos, al final salimos contentos".



GOL QUE LO MARCÓ CON PANAMÁ

"A mí un gol que me marcó mucho fue el que marqué después del fallecimiento de mi papá, cuatro o cinco meses después, se lo hice a Canadá, me quebré porque salí a celebrar a la tribuna porque pensé que él estaba ahí pero solo estaba mi mamá, porque el viejo era mi fan número uno, no se perdía un partido mío".

EL MUNDIAL DE RUSIA 2018

"Yo lo recordaré porque fue el primer Mundial de Panamá, quedamos en la historia del fútbol panameño, segundo porque era el sueño de muchos que nunca se nos daba , que luchamos por muchos años de llegar al Mundial, el sueño de todo un pueblo, el país estaba pasando por momentos malos y esa alegría de poder clasificar esa noche fue de mucha alegría, una cosa de locos, la gente se tiró a las calles, luego, toda esta euforia del festejo"

CRÍTICAS POR FICHAR AL TOLO GALLEGO



"Para mí fue un error que lo hayan traído porque no conocía a los jugadores, no conocía a dónde venía, no sé su grupo de trabajo, hacían las cosas diferente, nunca marcaron diferencia, entonces, el perder de local con una selección que venía de meterle tres goles, tú dices, 'aquí de local le vamos a pasar por encima' pero no puede ser que mi selección pierda de local ante esta selección (Bermuda)".





"Cuando traen a Gallego, yo al que aspiraba para técnico era Jorge Luis Pinto, pero qué pasa, muchos no estaban de acuerdo, porque los que realmente deciden son los directivos, a mi me preguntaron un día "¿a quien quieres?" "a Jorge Luis Pinto", les respondí y me dijeron que estaba loco... no papá, tráiganlo y ustedes van a ver cómo van a mejorar físicamente y en disciplina, pero bueno...".



"El profe Pinto tiene un carácter especial, yo estuve con él seis meses (en el Cúcuta) y me llevó porque me dijo que yo trabajaba bien, y lo primero que dijo fue eso, la palabra es el trabajo, él decía "yo no quiero ver a nadie quejarse" y nos daba trabajo y trabajo, el jugador de selección es especial, no le gustan dos o cuatro cosas, pero uno se acostumbra".



Blas Pérez cerró diciendo que él mira como técnico de la Selección de Panamá luego del despido del Tolo Gallego a Julio Dely Valdés. técnico que comandó el barco canalero en la eliminatoria rumbo a Brasil 2014. Esa es su carta. "Julio Dely Valdés es mi candidato, ese es, pero yo no mando".

