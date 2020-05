Fenafuth no ve malas intenciones de Concacaf con cambio de formato y en junio anunciarán nueva eliminatoria

El tema de la nueva eliminatoria de Concacaf fue abordado en un foro organizado por Diez donde tuvimos a Jorge Salomón, presidente de Fenafuth, y a Daniel Uberti, director de selecciones menores de Fenafuth. Son muchas las consultas en torno al nuevo camino hacia el Mundial de Qatar 2022, estas interrogantes fueron esclarecidas por el jerarca de la Federación quien adelantó que en junio ya habrá un panorama más claro.

Salomón detalló que este cambio de formato pasa por el tiempo que hay para los juegos de selecciones tomando en cuenta que en 2021 también hay Copa Oro, es por ello que los calendarios se van a reprogramar y por ello la hexagonal ya no es víable.

“Tenemos que esperar, la FIFA está haciendo sus cambios porque se han perdido las fechas fifas. Tenemos que esperar a que la FIFA decida cómo reiniciar, una vez que sepamos cuántas fechas fifas nos va a quedar para Qatar 2022 entonces sabremos el formato que se va a usar, si no hay fecha fifa para este año debido al covid-19 pues se va a tener que modificar el sistema de eliminatoria”, inició contando en el foro.

Desde ya Jorge Salomón adelanta que en junio el máximo organismo del fútbol mundial tomará decisiones en torno a todas las eliminatorias del planeta y sus nuevos formatos.

“Tenemos que ordenar los dos grupos que habían en Concacaf, en este mes de junio la FIFA dará un comunicado para saber cómo quedarán las fechas fifas y de ahí saldrán los lineamientos para todas las eliminatorias, la eliminatoria iba a iniciar en septiembre pero ahora hay mucha posibilidad que no tengamos fecha fifa en este año”.

El presidente de Fenafuth recalca todo en los calendarios, en caso que no haya partidos de selecciones en 2020, no dará tiempo para jugar una eliminatoria como la hexagonal, formato que se viene usando en Concacaf desde Francia 98.

“Nosotros tenemos un grupo de seis y otro de 24 en la parte de abajo, si no hay fecha este año, el otro año tendriamos siete fechas fifa y tomando en cuenta la Copa Oro más la Liga de Naciones. Para cumplir con la hexagonal y los repechajes no nos va a ajustar, el tema del cambio de formato viene por eso, no hay mala intención ni mala fe. El covid nos está poniendo las reglas de juego de manera distinta”.

Un nuevo formato que se ha manejado es la implementación de tres cuadrangulares, algo que Salomón detalló: “Los cuadrangulares no están definidos, hasta el mes de junio vamos a poder especular en qué fecha vamos a iniciar. No está bañada de mala intención la cosa, hay muchas opciones para jugar, si la eliminatoria va a arrancar hasta el otro año tenemos tiempo para analizar el formato viable. Hablé con el presidente de Concacaf y está buscando formas, está viendo cómo va a quedar el formato”.

Jorge Salomón terminó hablado sobre juegos de eliminatoria sin público tras superar el coronavirus, algo que espera no se dé. “Si la MLS no ha podido iniciar, ese tema no se ha discutido (eliminatoria sin publico), esperemos que cuando nos toque jugar la eliminatoria sea con público”.