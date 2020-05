En Fenafuth no saben todavía cómo se jugará la eliminatoria a Qatar 2022

El anuncio del presidente de Concacaf, Víctor Montagliani, en cambiar el formato de la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022, tiene pensativos a los directivos de la Fenafuth ya que no saben aún cómo será el camino de Honduras en busca de su cuarta Copa del Mundo.

Jorge Salomón, presidente de la Federación, aseguró que no han recibido ninguna comunicación oficial sobre la nueva eliminatoria, lo sí sería seguro que el hexagonal quedaría declinado.

VER: EL PANORAMA QUE MANEJA CONCACAF CON LA NUEVA ELIMINATORIA

“Para nada, todavía no hay una reunión para formalizar eso, primero se tiene que elaborar el calendario en FIFA, antes del calendario no podemos asumir nada, esa es la guía que qué se hará y qué no. No sabemos cómo se jugará la eliminatoria, la lógica dice que no se llegaría a tiempo por el calendario el hexagonal”, apuntó Salomón en declaraciones a Radio Cadena Voces.

Y es que todo se basa en torno a las nuevas fechas FIFA que se generen tras la pandemia del coronavirus. Recordar que el fútbol se suspendió desde el mes de marzo. “Como Federación debemos de esperar lo que diga la FIFA, porque si las fechas ajustan la hexagonal no se cambiaría”.

Por ello en Fenafuth no hay un panorama claro en torno al rumbo de los partidos a nivel de selecciones y equipos, eso lo dejó en claro Jorge Salomón.

“Se tienen fechas que cumplir, hay Copa América, Copa Oro, Juegos Olímpicos, así que serán pocas fechas FIFA para llegar a Catar, por eso se tiene que esperar el calendario, no sabemos cuándo se terminará la pandemia, también está la Liga de Campeones de Europa, Libertadores, eliminatorias de Conmebol, así que todas las federaciones tendrán que replantear sus eliminatorias”, cerró.

TE PUEDE INTERESAR: “HABLAR DE COSTLY ES COMO HABLAR DE LA LLANTA DEL CARRO”