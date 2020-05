Jorge Luis Pinto: "Hablar de Carlo Costly es como hablar de la llanta del carro"

Jorge Luis Pinto tuvo una extensa plática con el programa ExtraLiga de Radio América donde se refirió a la Selección Nacional de Honduras y cerró el episodio con Carlo Costly tras varios dimes y diretes.

También confesó que hubo varios jugadores que se negaron a venir a la Bicolor en su momento y eso afectó junto a otros aspectos dirigenciales como la ausencia a nivel de Concacaf de Rafael Callejas.

NO SE ARREPIENTE DE HABER DIRIGIDO A HONDURAS: “No, yo no tuve polémicas con nadie, salvo el profesor del Olimpia, pero no tuve polémicas con nadie, es que los medios dicen unas cosas; yo les contesté como técnico de la Selección, pero lo que pasa que enseñar un nuevo compromiso es muy duro. Me dolió en el alma que tres o cuatro jugadores me dejaran en el camino; como Roger Espinoza y Rony Martínez que se fue a China. Fueron jugadores que nos dejaron, pero la clasificación la regalamos nosotros en Panamá, en el último minuto ante Costa Rica y Estados Unidos”.

SOBRE CARLO COSTLY: “No me interesa hablar una palabra del señor Costly, supe todo lo que le hizo a Reinaldo y por qué no lo llevaron al Mundial. Lo llamé olvidando todo atrás, pero si va a preguntar por Costly, cortemos la llamada; Carlo es nada, es el 1%. Soy quinto en el mundo y cuarto en Olimpiadas, me viene a preguntar por Costly que no es nada. Yo soy un hombre preparado que he ganado, pero ponerme hoy a hablar de Costly es como hablar de la llanta de mi carro, no, no”.

PEDIR DISCULPAS: ¿Y lo que él me ha dicho a mí? Yo soy un hombre muy maduro y merezco respeto, no hay que pedir disculpas”.

LO QUE AFECTÓ EL PROCESO: “Se nos fue de las manos, nos regalamos en dos o tres partidos con cosas que no pudimos sacar. Por ejemplo, si Callejas hubiese estado en la presidencia de la Fenafuth no nos hubieran manejado los árbitros, lo advertí con dos años de anticipación y eso fue como una profecía. Siento gratitud porque me apoyaron mucho como Jorge Salomón y Javier Atala, pero en esos puestos se tenía gente con presencia como Callejas. Hay que saber que Callejas me quiso llevar antes de Reinaldo Rueda y Luis Fernando; Callejas fue un hombre que me encantaba como persona, como comandante. Lógico que hay otros directivos, pero no se pudieron manejar en ese estatus”.

ESTÁ PENDIENTE DE ALGUNOS JUGADORES: “Los veo constantemente en el fútbol internacional, los miro y me gusta que estén triunfando; Maynor está dando un ejemplo de profesionalismo, pero no clasificamos porque dimos ventaja como en el partido ante Costa Rica en San Pedro Sula, pero así es esto, hay malos entendidos y periodistas que vieron las cosas de otra forma”.

OTRAS COSAS QUE AFECTARON: “La ausencia de los directivos sobre todo de Callejas y la falta de entrega de cuatro jugadores que no respondieron al llamado. Recuerdo la noche de Australia cuando quedamos fuera del Mundial que me dolió verlos doblegados y llorar. Fueron cuatro años de mi vida que se me fueron porque soy un hombre que vive pendiente de los jugadores, me dolió muchísimo de la forma en que perdimos y cómo se nos fue”.

QUEDAR FUERA DE RUSIA LE DOLIÓ: “Es uno de los golpes más grandes que he tenido, la tuvimos cerca y eso lo destruye a uno. No se va a tener tiempo en otra oportunidad y eso me golpeó. Lo hice de la mejor manera doblegando las dificultades pero nosotros regalamos la clasificación. Hay que trabajar mucho, hay muchas condiciones, hay biotipo, pero hay que trabajar en la competencia local, fui a Honduras porque tenía seguridad que con Honduras íbamos al Mundial”.

LO QUE LE FALTA AL JUGADOR HONDUREÑO: “Del cuidado personal no tuve problemas, les falta sacrificarse por la camiseta y que digan que quieren entregarse, a darlo todo por la Selección y ese vació lo sentí en algunos, repito, en algunos”.

NO DESCARTA VOLVER A HONDURAS: “Hay que mirar las condiciones, con gusto, tengo una deuda con ellos y con la afición, hoy no voy a decir que sí ni que no, el fútbol da vueltas. Que los jugadores apoyen y respondan a los llamados, que le brinden más atención a la selección”.

DIRIGIRÍA EN LIGA NACIONAL: “Hay muchos, equipos como Olimpia, Motagua, Real España. Es un honor, equipos que tienen sentimientos, son buenos clubes. Son conocidos míos los directivos”.