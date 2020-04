Carlos Pavón y sus confesiones: La charla con Rueda tras fallar el penal ante USA y cómo era Rambo de León de compañero

Follow @GustavoRocaGOL

Carlos Pavón (46 años) es un libro leído para todo los fanáticos del fútbol de Honduras, pero siempre hay algo en él, de todo el mundo futbolístico que ha vivido, que puede revelar en las pláticas que mantiene y que siguen dando de qué hablar.

Ver más: ¿Por qué Carlo Costly y Jorge Luis Pinto tienen una mala relación?

Esta vez el máximo goleador de la Selección de Honduras (57), habló mediante Instagram Live con el periodista hondureño Kike Lanza y reveló, entre otras cosas, qué sucedió en el hotel de concentración de la 'H' posterior a la derrota ante Estados Unidos (2-3) aquel 10 de octubre, donde falló lanzamiento de penal.

Plummer Pavón confesó que Reinaldo Rueda, contrario a reprenderlo por el fallo monumental, lo citó a su habitación y le dio un espaldarazo de confianza previo al duelo decisivo ante El Salvador en el Cuscatlán donde Honduras se impuso 0-1 con gol de la 'Sombra Voladora', gol que a la postre sirvió para la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, 28 años después.

LA CHARLA CON RUEDA

Consultado si pudo conciliar el sueño luego de ese juego. "Sí, dormí muy bien. El profesor Rueda fue un padre para nosotros, quitándole lo que es como entrenador porque era un buen estratega, lo que caracterizó al profe Rueda fue la personalidad y carácter, tuvo un buen manejo de grupo y prensa, a nosotros en esos momentos difíciles que se pasa como futbolistas nos trató bien".

Carlos Pavón marcó el gol que llevó a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010.



Luego toca el tema del penal errado ante el gigantón Tim Howard. "Ese día que fallé el penal ante Estados Unidos, me llamó a su habitación y me preguntó que cómo me sentía, y le decía que mal por haber fallado el penal, fue algo muy importante porque esa noche que reuní con el profe Rueda, yo a él le expliqué y le dije 'el hecho que haya fallado el penal no significa que esté moralmente mal, al contrario, me siento fortalecido porque en tres días más tenemos la revancha, así que la decisión que usted tome, yo la voy a aceptar, si usted decide que Carlos Pavón vaya a la banca o titular, conmigo va a tener el 200%', cuando yo le dije eso a él, lo miré seguro y me dijo 'eso quería escuchar de tí, tu seguridad y por eso vas de titular ante El Salvador'. Me llenó de satisfacción"



"Cuando el profe me dio esa confianza de titular ante El Salvador en el Cuscatlán, yo le dije 'profe, yo voy a hacer el gol para clasificarnos al Mundial', en eso se paró, me dio un abrazo y me volvió a decir 'eso es lo que quería escuchar de ti'", revelaba Pavón Plummer en medio de la conversación.

Carlos Pavón es sincero y asegura que él mismo se regañaba por eso fallo. "Yo mismo me reputié, pero es parte del fútbol. Esa noche recibí muchas llamadas, ahí te das cuenta quién está contigo, recibí más apoyo que críticas, eso me fortaleció mucho, al tener ese cariño, yo dije 'voy a hacer el gol para llevar a Honduras al Mundial', gracias a Dios me salió con un gran centro de David Suazo".

SOBRE RAMBO DE LEÓN

En medio de la plática, Kike Lanza le trasladó una pregunta de un aficionado al ahora comentarista deportivo en la cadena mexicana TUDN. ¿Cómo era Rambo como compañero?.

"Excelente, lo llegamos a conocer porque nosotros convivimos mucho tiempo, cada quien se conocía, ya sabíamos cuál era el carácter y la personalidad de los jugadores, sabíamos por dónde entrar, Rambo era un tipo muy especial, carismático, alegre, todas las cosas las hacía inconscientemente porque era un tipo normal, con toda sus loqueras, pero uno lo entendía y lo dejábamos volar, por decirlo así", contestó sin discurrir del tema.