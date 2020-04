La imperdible anécdota de Carlos Pavón cuando fue fichado por el Udinese de Italia

En su mejor momento, siendo un depredador del área, Carlos Pavón se embarcó rumbo al viejo continente con 25 años. Venía de ser campeón con el Morelia de México y le salió una oportunidad de jugar en el Udinese de Italia, pero se llevó una gran sorpresa.

Pavón Plumer contó que nada fue como esperaba; su anécdota es parecida a la que contó Rambo de León el día que llegó al Reggina, pero a diferencia, “La Sombra” se fue como condorito cuando miró 43 jugadores entrenando para entrar en lista de 18.

“Era algo que lo soñaba, jugar en Europa. Me fui en buen momento, siendo campeón con el Morelia en México. Iba con buen envión; llego a Udinese que es un equipo en Italia que es semillero, que contrata jugadores para luego venderlos. Cuando yo llegué habíamos 43 futbolistas y la pretemporada la hicimos en Austria. Cuando miro tres canchas llenas de futbolistas, pensé que eran las fuerzas básicas pero no, eran del primer equipo”, contó con asombro el ex goledor de la Bicolor.

Carlos Pavón en su etapa con el Morelia de México que fueron campeones en el 2001 que vencieron en la final al Toluca. Foto cortesía

Pavón hizo un respiro y siguió diciendo: “Cuando llego al equipo y me doy cuenta que conmigo éramos 13 delanteros y uno de era el capitán del equipo; nos jugábamos el puesto 12 artilleros de todos los países… habían africanos, sudamericanos, centroamericanos porque en ese tiempo nos fuimos con Samuel Caballero y yo; europeos habían más. Fue un golpe duro para mí porque era un jugador más, tenía que ganarme un puesto, empezar de cero porque en Italia predomina más la defensa que el ataque”, explicó el jugador.

En esa época que Pavón llegó al país de la bota, había un cipote de 21 años, Óscar David Suazo que ya daba pasos de gigante en el Cagliari; situación que Carlos Pavón explica porque él siendo brillante en México y la Bicolor, no pudo sobresalir en el viejo continente.

“Me podrían preguntar, porqué David la rompió en Italia. David se terminó de formar allá, hizo un proceso, tuvo todo el tiempo suficiente para mejorar lo que ya sabía, se fue joven para desarrollar su potencia en Italia y sobre todo en el Cagliari. En mi caso fue muy complicado porque llego como solución a un equipo de media tabla para abajo que era luchar, pelear, ir por un balón aéreo. A mí se me complicó mucho y fue frustración, además solo hice un gol”, le contó Pavón a un aficionado que le hizo la pregunta.

Carlos Pavón salió del Real España en 1995, regresó en 2003 para ser campeón tras no lograr consolidarse en Italia. Fotos DIEZ

Pero hasta ese momento no todo era malo; Pavón cuenta cómo fue su estreno. “En mi debut con Udinese fue contra el Torino de local. Yo estoy en la banca, hacía un frío horrible; es una de las ciudades más heladas de Italia porque es frontera con Eslovenia y Austria. Estaba en la banca e íbamos perdiendo 2-0 el partido. Al minuto 20 del primer tiempo se lesionó un delantero y el entrenador me dice, vamos Pavón, para adentro… y ya para terminar el partido, perdíamos 2-1; luego viene un tiro centro, de chiripa la toco y fue el 2-2. Debutar en Italia y hacer gol, para mí era el despegue, además era el empate. Pensé que me iban a poner en el otro juego. ¿Qué pasó? Para el próximo partido ni entre los suplentes me llevaron porque ese equipo hacía muchos cambios al ser un semillero. Era complicado”, detalló.

LA MALA PASADA EN NÁPOLI

Pavón salió del Udinese de la Serie A y se fue al sur de Italia, allí vistió la camisa del equipo que hizo brillar Maradona, el Nápoli, pero su situación no cambió. “Volví a jugar hasta la quinta fecha que me colocaron. Luego después del año me prestaron al Nápoli en segunda división, una etapa crítica del club en el económico. Yo llegué con opción a compra y ellos hicieron opción y paso al Nápoli y por desgracia del destino me lesioné la rodilla derecha; ligamento cruzado posterior en un entrenamiento y más frustración. Fue un año en rehabilitarme, prepararme fuerte para volver, fue difícil mi etapa en Italia. Decidí rescindir mi contrato de tres años con Nápoli y fue cuando mi esposa casi me mata por la decisión que tomé”.

El delantero Carlos Pavón vistiendo la camisa del Udinese en el 2002 donde narra que no le fue muy bien debido a la competencia que encontró.

Pero la sombra iba a salir de las llamas para brillar; Real España, el equipo de sus amores le abrió las puertas en 2003 donde vino tras recuperarse de la operación de ligamentos para hacer campeón a la máquina; eso siempre lo agradeció. “Rescindí mi contrato porque no estaba feliz, hablé con los dirigentes para que me dieran mi contrato. Regresé al Real España donde me recuperé, quedamos campeón con Juan de Dios Castillo, volví para ayudar al club y después recuperé mi nivel. Después del Nápoli volví al Real España a quedar campeón”, detalló.