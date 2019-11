David Suazo revela en Italia por qué eligió fichar con el Inter y no con el AC Milan

David Suazo en 2007 dejó claro al Inter que su palabra valía más que cualquier cosa. Ese mercado de fichajes fue agitado en Italia y uno de los grandes protagonistas era el hondureño que jugaba en el Cagliari y que gracias a su velocidad y goles llamó la atención de dos de los clubes más grandes de la Serie A: El Inter y el AC Milan.

Hace 12 años Massimo Cellino, presidente del Cagliari, negoció directamente con Massimo Moratti, propietario del Inter, su traspaso, sin embargo los "rossoneri" se metieron en la transacción y comenzaron a pujar por el fichaje de "La Pantera" desatando una 'guerra' entre ambos clubes de la misma ciudad.

En aquel momento Moratti declaró públicamente que el entonces presidente Adriano Galliani hacía estas acciones como venganza debido a que pasó algo similar con la contratación de Zlatan Ibrahimović.

Entonces David Suazo se vio obligado a decidir entre los dos clubes de la ciudad lombarda y él eligió que sería “Nerazzurri” y puso fin a la polémica.

¿POR QUÉ EL INTER Y NO EL AC MILAN?

Este martes en su cumpleaños 40, el hondureño ha tenido una amplia entrevista con la reconocida cadena Sky Sport Italia y fue consultado sobre esta difícil decisión que le tocó dar cuando era el gran salto de su carrera a la élite.

"Una de las anécdotas que me gusta contar es eso porque significa que había hecho algo importante al ver que dos clubes me quisieran", inicio diciendo.

David Suazo en 2007 fue la gran atracción de la prensa ya que creían que terminaría vistiendo la camisa del AC Milan, pero decidió mantener su palabra.

"Siempre he estado en línea y ya había comenzado todo con el Inter. Milán llegó en el último minuto. Nunca dudé de ir al Inter y al final lo hice, porque el Sr. (Roberto) Mancini y el club realmente me querían y fue lo mejor que me quedaba", recordó Suazo donde asegura siempre mantuvo su palabra firme.

SU DESEO Y EL RACISMO EN ITALIA

¿Sus mejores deseos para un cumpleaños?, fue la pregunta que le hicieron los periodistas italianoa y Suazo no dudó en responder sobre sus hijos haciendo alusión a los fuertes actos de racismo que cada vez se vive con más frecuencia en Europa, especialmente en partidos de fútbol.

"Me gustaría que mis hijos puedan jugar al fútbol sin escuchar lo que dicen hoy en Italia (sobre l racismo) desde que nacieron aquí. El presidente Cellino, cuando yo tenía 19 años, fue fundamental porque no fue fácil entrar (a jugar en Italia), solo podía haber dos extranjeros y él siempre aliviaba mis problemas, en ese entonces tuve compañeros fantásticos y fue importante", dijo.

EL CONSEJO DE SUAZO A LOS HONDUREÑOS QUE JUEGAN EN LA MLS

David Suazo brindó este martes una amplia entrevista a Sky Sport.

Luego atizó: "Escuchar hablar de racismo todavía es absurdo. Y no ha pasado mucho de lo que le sucedió a Koulibaly (víctima de racismo). Parece que lo que se está haciendo no es suficiente. Yo, tanto en el campo como en el exterior, he experimentado ciertas situaciones, pero no había mucho énfasis de medios de comunicación, ahora hay un arma para decir no a la ignorancia,se debe hacer algo más", dijo de forma enérgica el hondureño.

BALOTELLI, LA ÚLTIMA VÍCTIMA

El delantero italiano Mario Balotelli, aparentemente objetivo de gritos racistas, amenazó el domingo con abandonar el terreno de juego durante el partido entre el Hellas Verona y el Brescia, en la Serie A italiana.

El incidente tuvo lugar poco antes del minuto 60 del partido, en el que el Hellas ganó 2-1 al Brescia, para quien anotó el propio Balotelli en el minuto 85.

Luego de una acción en el costado izquierdo del campo, Balotelli tomó el balón con las manos y lo lanzó violentamente en dirección a los aficionados veroneses.

Furioso, se llevó un dedo a las orejas, indicando que había escuchado algo, y a continuación se dirigió a los límites del terreno de juego y comenzó a caminar detrás de la portería veronesa, como si quisiera abandonar el partido.

Mario Balotelli tuvo que ser controlado por sus compañeros y adversarios ya que intentó irse del campo.

El jugador fue rodeado por sus compañeros y también por muchos de los jugadores del Hellas Verona, que intentaron calmarle y le abrazaron.

El partido estuvo interrumpido unos minutos antes de que el 'speaker' del estadio dijera por megafonía que los jugadores se marcharían a vestuarios en caso de otro incidente del mismo tipo.