Jorge Luis Pinto: “Si Callejas hubiese estado en la Federación, los árbitros no nos hubieran jodido”

Jorge Luis Pinto, exentrenador de la Selección de Honduras y amigo personal del ahora extinto presidente de Fenafuth, Rafael Callejas, hace una remembranza sobre su amistad y además explica cómo fue que Callejas lo fichó.

“Lo recuerdo desde la primera vez que me quiso llevar a Honduras y fue para el Mundial del 2002 rumbo a Corea y Japón; estuve reunido en privado en Tegucigalpa con él y las cosas no iban bien, le dije que tranquilo, que no había ningún problema. Luego se presentó la opción en 2015, hicimos la renegociación. Tengo gratos recuerdos de él. Me encantaba su personalidad, era un hombre de acción digan lo que digan; echado para adelante y uno de los golpes duros que tuve en Honduras fue la ida de él por las circunstancias que todo el mundo conoce”, dijo Pinto a DIEZ.

Ver: CALLEJAS MURIÓ COMO VILLANO EN ESTADOS UNIDOS

Pinto recuerda la presión que existía en Honduras era la clasificación de la Bicolor a la hexagonal y al mismo tiempo estaba la Sub-23. Callejas había tomado la decisión de que el colombiano se concentrara solo en la mayor y no en la olímpica.

Rafael Callejas junto a Joseph Blatter, quien fue presidente de FIFA quien fue destituido tras el escándalo de corrupción conocido como Fifagate. AFP

“El otro detalle lindo que tuve con él fue cuando dirigí a la selección olímpica en un juego en Comayagua. Al día siguiente me mandó a llamar a su oficina y me dijo; profesor, hágame el favor y deje esa selección, allí no hay nada que hacer; yo le respondí, tranquilo presidente, vamos a trabajar y verá lo que vamos a hacer”, recordó.

Ver. COMUNICADO DE LA FAMILIA SOBRE LA MUERTE DE CALLEJAS

Luego continúa: “Ya cuando fuimos a Río de Janeiro y tuvimos la posibilidad de hablar me dijo; usted es un loco atrevido… detalles de esos. Estuvo muy pendiente de nuestro trabajo. Fue un vacío para el fútbol digan lo que digan y todas las cosas. Los seres humanos fallamos en muchas situaciones; era admirable, aparte que hablábamos mucho de política porque me encanta la política y le preguntaba muchas cosas a él”.

ASÍ FUE COMO LO FICHÓ

Cuando Jorge Luis Pinto disputó con Costa Rica el Mundial de Brasil 2014 haciendo un brillante trabajo (quinto puesto), Callejas se obsesionó por ficharlo, pues lo había intentado antes y fue así como cuenta el colombiano que hicieron los contactos. “Nos reunimos en Panamá, fue en privado con él y con don Javier Atala, fue una reunión larga donde llegamos a un preacuerdo, esa es la verdad”, relata.

Seguidamente explica: “Callejas era un conversador extraordinario, un hombre de palabra, de conocimiento, de diálogo. Le gustaba. Estaba hablando y hablando, cometió sus pecados y me duele, pero para mí, para Jorge Luis Pinto, él fue un gran hombre”.

Así fue la última vez que lo miró físicamente. “Realmente fue en la Federación que pasó, nos reunimos, charlamos algunas cosas, luego tuvo el inconveniente en Estados Unidos, pero nos escribíamos por Whatsapp constantemente. Fue de esas cosas que hablamos sobre lo de Río de Janeiro que me daba mucho ánimo antes de los partidos. Tengo todos los mensajes guardados; me motiviba cuando hablaba”.

Ver. LAS ÚLTIMAS FOTOS EN VIDA DE RAFAEL CALLEJAS

“Yo tenía contacto con él desde hacía muchos años, nos mirábamos cuando él viajaba y coincidíamos en los torneos. En el Mundial de Brasil nos vimos dos o tres veces, en los congresos que hubo antes, donde él estaba participando y allí hablamos mucho. Para mí fue un extraordinario hombre”, sigue diciendo Pinto quien llegó a cuarto puesto con Honduras en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Pinto recuerda una anécdota sobre Joseph Blatter quien fue presidente de Fifa por más de 15 años. “Yo siempre dije, Joseph Blatter, presidente de Fifa, tiene que tener al lado un hombre inteligente como este. Siempre pensé, Blatter tiene que tenerlo al lado. Le hice un recuento a todos y no encontré un hombre que haya sido presidente de su país y luego de su federación para tenerlo al lado, no había”.

Finalmente, el entrenador recordó algo que todavía le duele; los errores arbitrales que marcaron su paso por Honduras y que considera influyeron para quedarse fuera del Mundial de Rusia 2018. “Si Callejas hubiese estado en la Federación, los árbitros no nos hubieran jodido de la forma en que lo hicieron; si me entiende; nos echaron del Mundial, ustedes lo vieron. ¿Si lo recuerdan?”, comentó Pinto a DIEZ donde hizo remembranzas sobre el hombre que una vez gobernó el fútbol de Honduras que ahora ya descansa en paz.