La Selección de Honduras no volverá a competir en lo que resta del 2020 debido al coronavirus

La Selección de fútbol de Honduras en todas sus categorías no volverá a competir en lo que resta del 2020, pues el cierre de fronteras para los viajes debido al coronavirus, conjunto con la inactividad de los futbolistas, hace que se compliquen más las cosas.

El gerente de selecciones de Fenafuth, Gerardo Ramos, afirmó que por ahora están a la espera de las nuevas fechas que designe la Concacaf para las competencias pendientes que tiene la Bicolor como las semifinales de la Liga de Naciones y el inicio de las eliminatorias.

“Creo que este año no se podrá jugar, ni sabe hasta cuándo habrá espacio que genere la FIFA, tenemos que espera la Asamblea para conocer las fechas oficiales para partidos de preparación, pero a Estados Unidos no veo ninguna posibilidad en el 2020”, explicó Ramos en el programa SB Deportes TV.

La Confederación de Fútbol canceló el evento próximo que tenía la Selección de Honduras que era la Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf donde enfrentaría a Estados Unidos, pero la pandemia cambió los planes y por ahora no habrá fútbol.

Una de las cosas que ha visto la FIFA para aprobar los eventos, es que estos se realicen con público, y según Ramos, no se reanudará hasta el otro año. Aunque algunas ligas si lo harán a estadio cerrado como el caso de los ticos. “Costa Rica está jugando a estado vacío, pero su selección no puede hacer nada, porque no hay contra quien jugar”.

La dificultad que ha venido a generar el COVID-19, hará que muchas federaciones tomen determinaciones como ya pasó con Panamá donde se les rescindió el contrato de todos los cuerpos técnicos.

En Honduras se mantendrá por ahora todo como antes; pero Ramos explica que partidos no habrá este año. “Nadie se podrá mover mientras un país siga cerrado. Internacionalmente es difícil, hasta que no haya avanzado o se tenga una solución manejable con un poco de tranquilidad no existen posibilidades”.