Wesly Decas sobre Haaland: "Para mí no era aquel jugador extraordinario"

Wesly Decas fue el capitán de aquella selección de Honduras que hace un año recibió una goleada abultada de Noruega (12-0) en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019. Un recuerdo infalible que hace ruido en su memoria como los 18 futbolistas que formaron parte de esa delegación sobre la Arena de Lublin.

Para este entonces Honduras resultó siendo el peor equipo de la fase de grupos tras recibir 19 goles traducido de las derrotas ante Nueva Zelanda, Uruguay y Noruega, la más sufrida de todas con su principal estrella: Erling Haaland.

Sobre este encuentro el Decas remembró en que "habían compañeros que tuvieron su primera vez en ese Mundial, cada vez que nos metían un gol, bajábamos la cabeza. Eso no tiene que ser, tiene mucho que ver la actitud. Nos hacen falta muchos factores por mejorar"

Más allá de la ausencia de concentración, reveló que otra de sus faltas fue que "yo como capitán de esa selección sentía que no estábamos unidos".

Decas ante la marca de Haaland durante el Mundial de Polonia 2019.

Ver: Historia de José García, el humilde pescador que busca revancha con Haaland

"En ese partido todos estábamos concentrados, pero quizá mis compañeros lo vieron con mejor nivel que nosotros. Después que metieron su primer gol no mostramos nada de fútbol. Después cuando queríamos reaccionar ya eran muchos goles. El profe nos puteó como no tienes idea porque no era la manera en que él quería representar a Honduras. Son experiencias que nos quedan", soltó a través de la entrevista para DIEZ por medio de la plataforma de Facebook y Youtube.

Hasta el minuto 41´ , Haaland llevaba cuatro goles en su cuenta personal. Imparable."No sé, será que estaba jugando solo. También le estaban echando la culpa al portero (José García) porque no atajaba nada, pero la culpa la teníamos todos. En nuestro corazón no tenías las cinco estrellas", mencionó.

Sobre el hecho de haberlo enfrentado manifestó que "es un buen jugador, no se lo vamos a quitar, es un goleador y la que tenga frente al marco la clavará. Para mí no era aquel jugador extraordinario que podría haber. Éramos iguales, era más grande (alto) que mí, estaba mejor físicamente que nosotros. No era un jugador que se decía que nos llevaría a todos, sino un goleador de área que llegaba y la metía. Tenía su potencia cuando agarraba hacia delante".

Lo cierto es que hoy "muchos me han escrito que fuimos nosotros quien lo hicimos famoso. Un día me tocará enfrentarlo a ver qué pasará. En cualquier competición me gustaría revancha".

CARRERA Y OBJETIVOS

Decas es una de las jóvenes promesas que tiene el fútbol hondureño. Su carrera comenzó en Juárez FC (México), Nacional de Madeira (Portugal), Atlanta United ll (Estados Unidos) y finalmente su fichaje en Motagua, equipo en donde espera resultar campeón antes de continuar con su aventura por el fútbol europeo.

Ver: El llanto desconsolado de los futbolista de Honduras un año después de la goleada ante Noruega

"Me ha faltado estar en un equipo en donde pueda dar todo mi empeño. Yo mismo he pensado que puedo llegar largo, sé del fútbol que tengo y dónde he estado. Quiero quedar campéon con Motagua y luego marcharme al extranjero. Ahorita no hay ofertas, al menos no tan concretas", sentenció.