El 11 histórico de David Suazo en la selección de Honduras causa controversia en las redes

David Suazo, reconocido por su trayectoria emblemática en el fútbol europeo en equipos como el Cagliari, Inter de Milán, Benfica y otros, sumados su participación a nivel de selección nacional de Honduras y ahora entrenador de fútbol, causó controversia en las redes sociales al elegir sus hombres históricos del fútbol hondureño.

Entre tantos jugadores destacados es difícil tomar en cuenta a todos y la "Pantera" ya tiene sus nombres.

En la portería no escatimó en su excompañero Milton Flores (RIP). La zona defensiva la contruyó con Emilio Izaguirre, Maynor Figueroa, Raúl Sambulá y Edgar Álvarez.

En el centro del campo alineó a Wilson Palacios, Amado Guevara y Hendry Tomas. Finalmente, en el ataque estuvo compuesto él, Dolmo Flores y Rambo de León.

Te puede interesar: ¡El 11 polémico de David Suazo con la selección de Honduras!

En respuesta a ello, algunos fanáticos como Noryin Peralta comentaron a través de Facebook que "Carlos Pavón y Carlo Costly, la dupla delantera que hizo temblar a México. No sé qué hace Henry Thomas. Allí Raúl Martínez no tiene que estar. Milton el "Chocolate" Flores era buen portero pero no logró el objetivo de disfrutar lo mejor con nuestra selección, tiene que ser Noel Valladares.

Ver: Paulo Hernández y el riesgo de exportar futbolistas hondureños por el mundo

En su mayoría mostraron su desacuerdo con la incorporación Hendry Thomas, "Chocolate" Flores y la ausencia de Carlos Pavón como el máximo anotador de la selección nacional.

Otros comentarios en redes