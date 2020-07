Jugó con un par de tacos rotos: El "santo remedio" de Beckeles en el aztecazo con Carlo Costly

El defensor hondureño Brayan Beckeles reveló en una amplia charla con DIEZ a través de las plataformas de Facebook y YouTube, una anécdota imperdible con Carlo Costly el día del aztecazo enfrentando a México hace al menos siete años.

El encuentro ocurrió en el 6 de septiembre del 2013, Carlo Costly y Jerry Bengtson fueron los encargados de anotar los goles catrachos.

Sin embargo, detrás de ese pasaje ocurrió algo curioso. "Cocherito" estuvo cerca de perderse el partido de no ser por un remedio rápido realizado por Beckeles.

El ahora futbolista del Nashville inició relatando que "tengo muchas anécdotas, con Carlo Costly me llevo bien. Siempre hemos tenido esa afinidad porque hemos sido -vagos-. Nuestra infancia fue marcada. Siempre hemos pasado juntos. En muchos partidos yo le decía -hoy vas a golear cabrón-, él me decía que me iba a tirar para el fresco si le daba pases".



Momento del zurdazo de Carlo Costly para anotar ante México

Ahora sobre el encuentro ante los mexicanos contó que "íbamos a jugar en el Azteca, él pasaba con el doctor Benítez. Yo le preguntaba -qué te pasa- y él decía que creía que no iba a jugar-. Yo le decía en son de bromas -qué te pasa cabrón-, pero decía que no aguantaba el dedo.

Así que "le dije -¿qué me das si te ayudo a entrar al campo sin dolor?-, yo no sabía qué hacer, pero hicimos el trato. Vi que tenía y le hice un truco en los tacos, le dije que los pusiera, que no le iba a doler. Después que los puso me dijo -son un hijue...- y luego me abrazó, dijo -me siento bien, la vamos a romper hoy-. Todavía metió gol y Jerry Begtson también".

Beckeles manifestó que aprendió dicho truco con el brasileño Fabio De Souza cuando eran compañeros en el Olimpia.

"Ya había visto a Fabio de Souza, tenía un problema e hizo como un remedio con taco abierto, aquí la única manera era que el dedo salga, así que le pedí un bisturí al doctor y lo corté bien a modo que eso saliera, le dije que si le pegaban allí, iba a llorar. No le pegaron y gracias a Dios cumplimos la hazaña de ganar en el Azteca. Él estaba feliz, creo que el taco debe tenerlo, no lo volvió a usar", dijo entre risas en la entrevista con Carlos Castellanos y Jorge Fermán.

Finalmente, el encuentro resultó a favor de la "H", resultado (1-2) que invadió las tapas de los medios deportivos mexicanos, centroamericanos y hondureños.

A nivel de selección Brayan Beckeles carga en su palmarés tres participaciones en Copa Oro y una Copa Mundial (Brasil 2014).