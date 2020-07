Romell Quioto habló de la polémica en Jamaica y del juego con Olimpia en Concacaf

El delantero Romell Quito se encuentra concentrado con el Impact Montreal en Orlando, Florida disputando el torneo de la MLS y desde allá habló del juego contra Olimpia y de la Selección de Honduras.

Quioto se refirió a su relación con el entrenador francés Thierry Henry. "Tenemos buena relación. Por allí sabemos lo que hizo como jugador. Nos está costando un poco, estamos tratando de encontrar esa idea de juego, pero es difícil tanto tiempo parados y regresar. Es exigente, siempre quiere ganar. Los entrenos son duros, pero uno debe prepararse bien para llegar en óptimas condiciones", inició contando a Cinco Deportivo.

El catracho asegura que Henry suele dar indicaciones en español, inglés y francés. Debido a esto, le hizo una solicitud.

"Le dije que no me hable mucho en español porque quiero mejorar mi inglés".

Le gustaría la vuelta con Olimpia en Honduras

Al "Romántico" le consultaron sobre el encuentro de vuelta de cuartos Liga de Campeones Concacaf contra Olimpia.

"No he escuchado nada. Estamos enfocados en este torneo. Pero me gustaría que se jugara en Honduras".

El Impact Montreal cayó 2-1 en su casa en el encuentro ante los albos. Pero confía que puede dar la vuelta y asegura el pase a semifinales.

"No nos sorprendió la derrota, sabíamos que iba a ser difícil, peleado. Olimpia donde va trata de dar guerra, si se llega a jugar la moneda está en el aire. Tenemos la posibilidad de revertirlo, somos un gran equipo".

La polémica por uso de teléfono en el camerino de la Bicolor

En este parón por la pandemia de coronavirus, Romell Quioto se mantuvo en contacto con el seleccionador de Honduras, Fabián Coito y asegura que "sigo trabajando par poder regresar, sigo teniendo las puertas abiertas".

El de Balfate, Colón tambien respondió a la interrogante sobre la polémica que generó la postal tras el Jamaica-Honduras por el arranque de Copa Oro en 2019, donde aparece en el camerino revisando su celular.

"Es algo normal aquí. Estuve tres años en el Houston y nunca tuve problema por usar el teléfono en el camerino. Lo dejaba de usar incluso hasta antes de salir al calentamiento. Aquí en el Montreal es igual. Cada país tiene su manera de ver las cosas. Incluso, en ese momento ni señal tenía en el estadio en Jamaica, era imposible que estuviera viendo mensajes, quizá estaba buscando música. Pero cada quien ve las cosas desde su punto de vista. Son experiencia que quedan, errores que se cometen sin que uno quiera. Son cosas del pasado, queda seguir madurando como persona y jugador", respondió.

Y continuó: "Son lecciones de la vida que uno no puede seguir cometiendo. Si pasa una segunda y hasta tercera no sé qué está pensando uno, pero uno debe aprender de ello".

El catracho dice que ahora es un nuevo jugador y que está tratando de mantenerse por esa línea.

"Me queda decirle a la gente que trato de ser un Quioto renovado, trato de ir por esa linea sin salirme, haciendo las cosas bien, no cometer los errores del pasado. Mi deseo es jugar un Mundial, el de todo jugador, espero se me de la oportunidad de regresar, siempre que voy he tratado de darlo todo", cerró.

¿Tiene nueva novia?

Ja,ja. Me están involucrando con una amiga, pero nada que ver. Somos amigo, nada más".

