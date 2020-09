Fabián Coito se molestó cuando le preguntaron si después de este "año sabático" piensa en volver a Uruguay

El técnico de la Selección de Honduras, Fabián Coito, brindó conferencia de prensa a todos los medios para hablar de los planes de cara al arranque de las eliminatorias de Concacaf y reaccionó molesto a una interrogante.

¿Después este año sabático, piensa volver a Uruguay?, le consultaron al timonel y en su respuesta no se anduvo por las ramas.

"No sé a lo que tú le llamas sabático, pero ha sido sabático para todos, incluido para tu también. Por lo tanto imagino que volverás a estar con tu familia más allá de que no hayas trabajado en todo el año", dijo visiblemente molesto.

Y agregó: "No entiendo la pregunta que me hacés presonalmente. ¿Cómo no voy a querer estar con mi familia? Por supuesto que sí".

Coito viajó en la segunda quincena de marzo a Uruguay para pasar la pandemia del coronavirus junto a su familia. Su regreso al país se complicó por el tema del cierre de las fronteras aéreas.

La Federación de Hondura consiguió boleto de regreso hace unas semanas y aterrizó en Tegucigalpa el pasado sábado 5 de septiembre, tras casi cinco meses de haberse ido.

En su estadía en suelo charrúa, Coito aprovechó para recibir charlas y mantener comunicación con los jugadores tanto de la Selección Mayor como la Sub-23.