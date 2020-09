Fabián Coito sobre el calendario del Apertura: "En lo último que se pensó es en el futbolista"

Fabián Coito, técnico de la Selección de Honduras, alzó la voz al referirse al calendario del torneo Apertura 2020 de Liga Nacional que se pone en marcha a partir del sábado 26 de mayo.

El estratega uruguayo brindó detalles de la remodelación del hotel de las selecciones en Siguatepeque.

"Se está cumpliendo con la primera etapa de reestructuración. Lo que vimos está en buenas condiciones. Me parece que va camino a quedar en buenas condiciones, faltan detalles que llevan su tiempo, pero contento con tener esa concentración y ese complejo para los trabajos", dijo en entrevista a Cinco Deportivo.

De esta primera etapa, solo está pendiente la remodelación de la cocina para que las selecciones ya puedan hacer uso de las instalaciones.

"La fase dos estaría considerada una cancha de césped natural que es donde habitualmente se juega al fútbol. Pero la cancha sintética FIFAPRO está en buenas condiciones para comenzar los trabajos. Luego los detalles que van dando indentitad al lugar que el futbolista debe considerara e identificar donde trabajan las selecciones".

Critica el calendario del Apertura 2020

Al seleccionador le consultaron sobre su plan de trabajo para lo que viene y le recordaron que se llevan "10 meses perdidos".

"Corrijo, no sé la cuenta que llevan, pero no han sido 10 meses que se han perdido, es una visión negativa de la realidad. Hasta que comenzó la pandemia estuvimos trabajando con la Su-23. Luego producto de este mal se suspendieron los trabajos, respetando las sugerencias de las autoridades de salud porque no podemos estar sobre ellos, hemos estado respetamos las consideraciones".

Coito regresó al país y ya comenzó a observar entrenamientos e instalaciones para su primer microciclo en octubre.

"Hemos recorrido entrenamientos y el hotel ya esperando el calendario de Liga que es muy bueno que haya fútbol, pero realmente es un calendario donde en lo último que se pensó es en el futbolista, que es la persona que hay que pensar al momento de armar un calendario deportivo. Nosotros vamos a trabajar en las fechas FIFA como corresponde, nos hubiera gustado tener espacios para microciclos de trabajos, pero no quedaron. Vamos a intentar llevar los trabajos en las fechas FIFA que son las que tienen las selecciones para sus trabajos".

Coito ya analizó el calendario de Liga Nacional y el de competencias internacionales de los clubes para este segundo semestre del 2020.

"Este calendario (de Liga) también condiciona, porque los futbolistas van a estar sometidos a una exigencia de condiciones que vamos a ver como están. La vamos a utilizar, por supuesto en noviembre, pero después después de tanto tiempo van a comenzar un campeonato desgastante donde varios jugadores van a tener competencia internacional, no sé cómo lo van a hacer, a eso agregarle los partidos de Selección. Hay que tener en cuenta el primer objetivo que es la forma de los futbolistas, que es a quienes primero debemos escuchar y a quienes el fútbol internacional promueve. FIFA promueve que en todas las decisiones que afecten a los futbolistas, participan ellos y es a quien menos se ha considerado en este caso".

El charrúa que con las fechas comprimidas, los entrenadores no tendrán el tiempo para preparar los partidos y los futbolistas no podrán tener el descanso adecuado para rendir.

"El 31 de diciembre, los que tengan el privilegio de llegar a esa final, no van a tener el tiempo de prepararse. Van a tener que descansar, competir y descansar, no creo que el futbolista hondureño por las condiciones en que lleva adelante su profesionalismo, por diferentes razones, esté en condiciones de asimilar y estar preparado para una competencia tan exigente a la que va a ser sometido a partir del 26 de septiembre".

"Es algo nuevo para todos, mi opinión está basado en una idea y en el cuidado del futbolista, que es en lo que tenemos que pensar. Pero basándonos en esa experiencia vimos que el regreso del fútbol en Europa provocó una cantidad de lesiones por encima de lo habitual, lo mismo pasó en otros países que han retomado la actividad. Lo digo en beneficio del fútbol, no en el personal ni por criticar nada. No soy quién ni me creo, al contrario soy parte de todo este fútbol y el único objetivo que tengo es que el futbolista crezca y el fútbol sea más profesional y que respetemos al individuo por encima de cualquier planificación, como debe estar en todo".

Aprovechará las fechas FIFA de octubre y noviembre

Coito concentrará a jugadores del ámbito nacional del 3 al 13 de octubre. En noviembre repetirá del 9 al 17. Su intención es cerrar cada ciclo con un partidos amistoso. Guatemala ya giró invitación a la Bicolor.

"Cada microciclo tiene un contenido que es transmitir, entrenarlos y evaluarlos todos los microcilos, así es nuestra manera de trabajar. La mejor manera de evaluar es un partido de fútbol donde se dan una serie de trabajos que permiten evaluar la idea puesta en práctica ante un rival que presente dificultades y que nosotros intentemos solucionarlas. Si hay un rival, bienvenido sea, hay dificultades en cuanto a las fronteras que podrían para esa fecha estar abiertas. En noviembre las posibilidades van a estar en mejores condiciones y nos va a permitir elegir algunas opciones que están surgiendo".

Ha seguido de cera a los legionarios, la mayoría ya está en actividad. Espera que los jugadores locales también acorten distancia.

"Es muy importante que Bryan Moya pueda incorporarse a su equipo y que Jonathan Rubio pueda solucionar su situación contractual, que Rigoberto comience a competir. Antony jugó los últimos minutos con Cádiz, Benguché va a comenzar su liga, los de la MLS están compitiendo, Alex López está en un gran equipo en Costa Rica y cobran mayor importancia los que están compitiendo a buen nivel. Nosotros venimos atrasados y hay que ver de qué manera acortamos distancias, competir bienvenido sea, pero debemos intentar cuidar al futbolista", cerró.