Sebastián Urrutia: "Los preparadores físicos hicieron buen trabajo en los clubes con los jugadores"

Sebastián Urrutia, preparador físico de la Selección de Honduras, brindó detalles de los trabajos en el microciclo que se desarrolla en el hotel de la "H" en Siguatepeque.

El uruguayo dijo que sus colegas en los clubes de Liga Nacional hicieron un buen trabajo, porque los jugadores llegaron en buenas condiciones.

Además, explica las ventajas de tener un lugar con todas las comodidades para entrenar.

¿Cómo se han sentido en esta nueva etapa de la Selección?

Excelente. Estamos en un ambiente muy lindo, cómodo. Un lugar tranquilo que da para la concentración de alto rendimiento. Algo que anhelábamos entrenar en un complejo que nos brinda eso, una cancha pegada a donde descansamos. El gimnasio también, con las condiciones básicas y necesarias para que pretendemos.

¿Qué ventajas tiene realizar los trabajos en un mismo lugar?

Nos brinda la posibilidad de poder asimilar las cargas de entrenamiento y tener mayor nivel de concentración en lo que queremos, técnico táctico. Aplicar una carga de entreno y tener las instalaciones para recuperación, evitando los traslados. Esos tiempos que economizamos sirven para descansar y recuperar, es lo más destacable tener todo en un mismo lugar. La posibilidad de prevenir el coronavirus, estamos aislados en una burbuja.

¿Qué cambios habrá porque los jugadores estarán jugando casa tres días y vienen de estar parados más de seis meses?

Cada planificación se adapta al momento que viven los jugadores en el club. Venían algunos de una semana de inactividad sin partidos. Las cargas que aplicamos continúan a las que venían haciendo en el club, los que se sumaron después de jugar el sábado e hicimos trabajos de recuperación. Este microciclo nos permite transmitir los conceptos técnico-tácticos.

¿Qué tanto provecho se le ha sacado al no jugar una de las dos fechas FIFA de octubre?

Nos da tiempo de poder transmitir la idea y trabajarla. Cuando se trabaja tres entrenos previo a un partido no puede generar cargas porque ya los días previos uno debe bajarlas para que estén bien. Hoy en día al tener ocho días para entrenar el énfasis lo hacemos en conceptos y desarrollos de los mismos. Esto es el gran acierto que se ha dado en este período para preparar. Si jugamos tres días y jugamos, al siguiente día hay que recuperación y ya no podés trabajar conceptos.

¿Cuál es el futbolista que ha encontrado en mejor forma y que debe servir de modelo para los demás?

Me sorprendió o mejor dicho alegró recibir a los jugadores en muy buen estado físico. No me gusta dar nombres, algunos son mejores en velocidad, otros en resistencia y los dos biotipos son necesarios para un partido. Unos son más resistentes a carga de velocidad, otros trote continuo y cambio de dirección. Por suerte en esta Selección tenemos todos los estilos y biotipos de jugadores. Quería resaltar que los clubes trabajaron muy bien en esta preparación para el inicio de torneo porque han llegado en buenas condiciones todos los jugadores, eso nos permite seguir desarrollando y hacer un mantenimiento que se ha logrado. He hablado con algunos profesores para felicitarlos y agradecerles.

¿Cuál es el acondicionamiento con los jugadores que traen poco ritmo, si es que los hay?

¿Quién te da el ritmo de juego? Jugar. Nosotros hacemos ejercicios con pelota. Tenemos una ventaja de trabajar acá es que tenemos un césped sintético FIFA PRO con medidas reglamentarias y eso nos permite hacer trabajos a mucho ritmo y con poca carga con respecto a una que tenga pasto. Aprovechamos que el sintético genera menos carga y balón fluye excelente. ¿Como ganando esa dinámica? Haciendo trabajos en espacios chicos, medianos y grandes. El ritmo se agarra con las propuestas que hacemos con Fabián y es jugando.

¿Los jugadores que iniciaron tarde la pretemporada, cómo han llegado?

De resaltar que los preparadores físicos hicieron buen trabajo en los clubes. Los jugadores llegaron en buenas condiciones, se prepararon para ese primer partido del inicio de torneo. Lo he visto en los entrenos. Luego pasa por cualidades individuales, unos son más rápidos que otros y algunos más resistentes que otros. No hay una diferencia, al menos no la he notado en las evaluaciones de potencia, entre un equipo y otro. Hay un perfil bastante parejo, no he hecho evaluaciones de resistencia física por un tema de fatiga, no amerita hacerlo en estas instancias. Eso lo dejo para pretemporada. Ahora evaluamos potencia y velocidad, en eso vienen muy parejos los equipos.

¿Qué conclusiones esperan después de esta semana de trabajo y del amistoso con Nicaragua?

Las evaluaciones las haremos después del partido. Lo que si buscamos es un funcionamiento colectivo que se logre en el partido, que es lo que venimos trabajando. Una respuesta colectiva con una idea que se pueda plasmar en la cancha y que se pueda amalgamar las nuevas incorporaciones que hemos hechos, sobre todo los más jóvenes.