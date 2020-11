Convocatoria de Honduras: descartados, disponibles y posibles sorpresas para amistoso ante Guatemala

Este martes, el entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito Machado, revelará el listado de futbolistas con los que enfrentará el partido amistoso frente a Guatemala del 15 de este mes en la capital chapina.

Para este compromiso, la lista será diferente a la pasada donde se empató 1-1 frente a Nicaragua al tener solo futbolistas del campo nacional. Coito prometió que tendrá legionarios y de momento el único confirmado ha sido el defensa Denil Maldonado.

Pero Coito ha hecho todo lo posible para tener a la mayoría de legionarios. Por ahora, podrá contar con los que militan en Europa, pues las principales ligas se van a detener desde el 9 de y regresan hasta el 20, pues la doble Fecha FIFA es respetada.

ASÍ SERÍA LA CONVOCATORIA

LOS FIJOS LOCAL: Los porteros Buba López, Edrick Menjívar y Harold Fonseca. Los jugadores del Motagua, Emilio Izaguirre, Marcelo Pereira, Omar Elvir, Rubilio Castillo y Kevin López; igual Kervin Arriaga de Marathón, Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y Deybi Flores del Olimpia.

BAJAS DE LA LIGA: Para esta convocatoria no llegaría el defensor del Olimpia Ever Alvarado quien salió lesionado en el clásico. También Félix Crisanto, jugador del Motagua que no está en condiciones.

SORPRESAS: Fabián Coito confirmó que el defensor Denil Maldonado, jugador el Everton de Chile, quien no ha podido viajar al país debido al permiso de entrada al país sudamericano, estará en la lista ya que quiere darle ritmo. Tiene ocho meses sin fútbol.

DESCARTES: Los legionarios como Bryan Moya, quien no vendría desde África; Romell Quioto, delantero del Impact Montreal que se autodescartó por las dificultades del viaje. Jonathan Rubio, volante del Chaves de la segunda de Portugal que acaba recién de debutar, lo mismo que Rigoberto Rivas que viene saliendo de una lesión.

DISPONIBLES: Honduras tiene a disposición todos los futbolistas que militan en Europa como Choco Lozano del Cádiz de España, Alberth Elis y Jorge Benguché del Boavista de Portugal y Bryan Róchez del Nacional de Madeira también de Portugal.

También están disponibles los futbolistas que militan en la MLS como Maynor Figueroa y Boniek García que están eliminados de los playoffs; así como Douglas Martínez del Real Salt Lake quien el domingo se confirma si irá o no a los playoffs. Alex López, volante del Alajuelense de Costa Rica que vendría sin dificultades.