Fabián Coito no está contento con los amistosos: "Nos gustaría otro tipo de partido, no estamos satisfechos"

Follow @GustavoRocaGOL

Fabián Coito es un entrenador muy serio, no busca la polémica y se evita los temas que lleven cola con los dimes y diretes. El técnico uruguayo de la Selección de Honduras atendió en exclusiva a Diario DIEZ.

Ver más: Hondureño de la Lazio de Italia ya está en contacto con la Fenafuth

En la misma, el seleccionador hondureño toca el tema de los amistosos que la Fenafuth ha pactado, algo que no lo tiene satisfecho, pero es consciente al asegurar que varios factores privaron a la 'H' a jugar amistosos en Europa, principalmente por la pandemia.

Coito no le quita el rol de "importante" a todo amistoso que la selección hondureña juegue pues es una nueva oportunidad para él de juntar a los jugadores.

13 partidos va dirigiendo a Honduras Fabián Coito. Suma seis triunfos, cuatro empates y 3 derrotas.

"Yo creo que son muy importantes, primero porque en las fechas FIFA es el único momento donde se pueden convocar a los futbolistas y reunirlos, entrenar y lo mejor es jugar un partido para evaluarlos, aparte, hay cosas que solamente dan los partidos. Las evaluaciones se dan en muchos aspectos no solamente convocar a un futbolista del medio local que tiene la posibilidad de estar en la selección. Con algunos ya nos conocíamos y con otros fue el primer contacto que tuvimos, conocieron el formato de nuestro trabajo, nuestra idea e intención", comienza explicando Fabián Coito.

Honduras empató 1-1 su último amistoso jugado ante su similar de Nicaragua.

Luego ahonda. "Todo concluye con el partido, como siempre pasa cada vez que jugamos un partido de fútbol, el objetivo es ganarlo, pero también se sacan muchas conclusiones que nos pueden servir para muchas cosas, evaluaciones de futbolistas, rendimientos, cambiar estrategias, confirmar otras, ver en qué acertamos, en qué no, lástima que se jugó en unas condiciones bastante anormales (ante Nicaragua) y eso no solamente a nosotros, a la gente, no ver a la selección en su mejor expresión, nosotros no sacar conclusiones definitivas y al futbolista, que desea jugar en un buen campo de juego".



El sudamericano asegura que no está contento con los fogueos pactados por Fenafuth, pero que el compromiso. "Estamos en una situación muy especial, lógicamente que como entrenadores y cuerpo técnico nos gustaría otro tipo de partido, no estamos satisfechos", dice y prosigue. "La situación que se dio de jugar en un campo como el de Comayagua, eso no, tenemos que intentar evitarlo porque repito, no solamente degenera el partido, no permite que sea un juego muy útil a los efectos de mirar hacia adelante de los rendimientos, pero de los rivales, es lo que hemos podido conseguir, por distintas razones no pudimos ir a Europa, económicas, posibilidades de rivales, de fechas, yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar tener rivales que nos generen una exigencia importante y sobre todo concentrarnos en lo que tenemos".

Por distintas razones no pudimos ir a Europa, económicas, posibilidades de rivales y de fechas" Fabián Coito

Fabián Coito valora a la Selección de Guatemala, a la que enfrentará el domingo 15 de noviembre en el Doroteo Guamuch Flores de la capital chapina. "Guatemala, más allá de la fortaleza que pueda llevar al campo, tiene objetivos importantes, convocar futbolistas del extranjero, volver a vernos, pautar situaciones a futuro, intentar entrenar cosas y llevarlas al campo, aprovechar el momento de muchos futbolistas, el caso de Alberth Elis y Jorge Benguché, Antony Lozano está jugando en Primera División y de eso se trata formar un equipo, intentar congeniar esos rendimientos y esas posibilidad y darle forma a un equipo en cuatro días y esa es la tarea de un entrenador en selección nacional".

A Fabián Coito no le sorprende el nivel que está mostrando el Choco Lozano, pues él conoce sus cualidades.

Acerca de los legionarios que tendrá la escuadra hondureña para este amistoso ante los guatemaltecos, no quiso adelantar nombres, pero sí confirmó la presencia de Denil Maldonado. "Ningún futbolista pidió no ser convocado. Solamente han sido sugerencias de algunos clubes que con todo este tema de la pandemia, quieren resguardarse de cierta cuarentena lo cual los aislaría de sus equipos, un caso muy puntual y general no, todos están a la orden para poder venir, algún caso de estos de Covid y no mucho más que eso".



El partido disputado ante Nicaragua lo dejó mal parado, por eso Fabián Coito se plantea un nuevo estilo de juego con la Selección de Honduras, esto según su exposición. "No solamente armamos un equipo para tratar de ganarle a Guatemala, que es el objetivo, sino que justamente de tener un momento para volvernos a juntar y hablar de cosas que han pasado en todo este tiempo. Formar y armar una idea que vamos a intentar poner en práctica ante Guatemala y que nos va a servir de cara al futuro. Más allá de la fortaleza que nos pueda plantear el rival, es lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a intentar de llevar al campo la idea que tenemos a futuro".

Al técnico de Honduras no se le olvidó opinar de los dos legionarios en mejor forma actualmente, y son precisamente Choco Lozano y Romell Quioto, de quienes tuvo más que palabras de elogios.

Ver más: Alfredo Mejía no se explica por qué no es convocado a la selección

Coito mencionó que algunos clubes donde juegan los legionarios recomendaron no convocar los jugadores por el tema de la pandemia, uno de ellos sería el Montreal Impact der Romell Quioto.

"Me alegro muchísimo, lógicamente que esto obedece a la preparación que han tenido desde el punto de vista individual, nada sucede por casualidad. Con los dos hemos hablado mucho, sobre todo con Romell, que el año pasado lo convocamos poco producto de su rendimiento y de la participación en el Houston, él está contento, le debe mucho a su entrenador actual, al equipo que le dio confianza y fundamentalmente a sus posibilidades porque lo que tenía que hacer era organizarse, alinearse un poco a lo que exige el fútbol profesional y encontró en ese equipo un lugar ideal para tener un buen rendimiento. Con Lozano, a mí personalmente no me sorprende, yo siempre hablé de las condiciones de él, me alegra mucho que lo pueda imponer en un torneo tan exigente como es LaLiga, tenemos que apoyarlo muchísimo porque es una puerta de entrada al fútbol europeo para muchos hondureños más, debemos desear que siga estando en equipos importantes, que tenga buenas rendimientos y comenzarán a mirar al fútbol hondureño como un futbol formador de buenos jugadores", expresó.

DANNY ACOSTA, ROGER ESPINOZA, HÉCTOR VARGAS Y MÁS

Cuestionamientos de Héctor Vargas: "No, ni opino directamente de eso... no tengo nada que opinar, son opiniones y de eso no voy a hacerlo, las respeto, por supuesto, pero no tengo nada para decir, mucho menos públicamente, cuando tengo una discrepancia la planteo, sobre todo con entrenadores de forma personal, no de forma pública."



Algo que le ha sorprendido en Liga Nacional: "Yo no soy de dar nombres pero podría decirte que gratamente me ha sorprendido el Vida, más que individualmente, el punto colectivo, el funcionamiento que tiene el Vida, ha ganado partidos importantes jugando bien y me alegra porque conozco personalmente a Nerlyn Membreño, tenemos un muy buen diálogo con Ramón Maradiaga y aparte porque hay futbolistas que nosotros hemos convocado a selección nacional y Sub-23 que están teniendo un buen rendimiento, aparte porque es una zona muy importante donde aparecen muchos futbolistas con un buen biotipo, es una fuente de aparición de jugadores".

Roger Espinoza no tiene cerradas las puertas de la Selección de Honduras si quiere regresar.

Sobre el estado de Roger Espinoza: "Yo creo que Roger planteó el punto de vista de él, por su momento, por su edad, por lo que ha sido su trayectoria, le estaba poniendo punto y final a su participación con la selección, de mi lado nunca están las puertas cerradas ni las gestiones terminadas, las puertas están abiertas y más allá que él ha mandado una carta agradeciendo y reconociendo todo lo vivido con la selección como que llegó el momento de darle espacio a otros futbolistas, pero de mi parte las puertas no están cerradas, y estoy de acuerdo contigo del gran año y temporada que está haciendo con el Kansas City".

Correo y requisitos: Qué tienes que hacer para realizar pruebas con selecciones menores de Honduras



El tema de Danny Acosta: "No ha vuelto todavía de su lesión, sigue con su recuperación, habíamos quedado de hablar una vez que él volviera, que se reintegrara a los entrenamientos, tenemos diálogo, de mi parte me gustaría mucho contar con él. Me parece que sería un buen aporte para el fútbol hondureño, las puertas están abiertas, estamos siguiendo gestionando, una vez que él regrese a las canchas lo definiremos".

Vamos a contar con Denil Maldonado en esta concentración para volverlo a integrar" Fabián Coito

El caso de Denil Maldonado, Bryan Moya y Rigo Rivas: "Con Denil me preocupa, primero por la persona, que tanto tiempo lleva sin poder llevar adelante lo que le gusta. Rigoberto fue un tema puntualmente de lesión, seguramente cuando pueda volver a jugar tendremos al Rigoberto que todos queremos. Con Bryan Moya he hablado, está contento, él reconoce en el fútbol africano un juego rápido, lo ha sorprendido la calidad técnica de sus compañeros, muy buen equipo en África, tiene un entrenador portugués que le hará crecer a él, lógicamente que la selección se va a ver beneficiada que comience a agarrar el ritmo que necesita. He estado en contacto con Denil, lástima porque más allá que tiene todo el derecho del mundo el entrenador de decir 'no voy a contar en este torneo con él' estaría muy bueno que ya estuviera integrado al Everton de Chile, estar en competencia, estar jugando pero bueno, las cosas se han dado así, hay un tema de papeles migratorios y se ha dilatado su viaje a Chile, se ha quedado entrando con la Sub 20. Para mi como entrenador, no fue lo ideal lo que hicieron con él, el trato que le dieron, eso va a pasar, vamos a contar con Denil Maldonado en esta concentración para volverlo a integrar, a estimular y que esté con sus compañeros y ayudarlo a ese regreso de nivel que todos esperamos que vuelva".

Jonathan Rubio y su baja de categoría en Portugal: "Yo creo que hay que estar convencido de lo que uno haga siempre, cuando hay convencimiento las cosas van a salir tarde o temprano, y él estaba convencido de seguir jugando en un equipo que le diera continuidad y no arriesgarse a pasar a un equipo de repente de un nivel muy alto que quizá no tuviera la continuidad que era lo que él deseara, fue a criterio de él a un muy buen equipo a segunda división que tiene aspiraciones de ascender, posiblemente haga todo el camino con ese equipo y logre el ascenso y ahí volverá a retomar a estar en primera división, además, dentro de sus planes estaba estar un año más en Portugal por un tema de documentación y fue la mejor opción que consideró y nosotros lo apoyamos, ojalá que siga estando en un nivel muy bueno".



Elis y Benguché en Portugal: "Lo que pasa que Europa es un continente muy exigente, no solamente en la parte profesional, que de repente Elis lo siente menos porque ya estaba en un medio como la MLS pero Jorge, más allá de estar en un club que estaba jugando internacionalmente, el salir a otro país trae cambios en el estilo de vida y en el juego. Portugal es uno de los países que tiene una escuela de fútbol muy definida, muy buena, lógicamente más allá de las fortalezas de cada equipo, ellos se integran a una dinámica y a un club que tiene una interpretación del juego, y eso les va a llevar tiempo de adaptación, que eso es en lo que nosotros debemos crecer. No me sorprende que estén en eso pero es un paso muy grande el que han dado de ir al fútbol europeo".



Las críticas tras el partido ante Nicaragua: "Estoy tranquilo, en un proceso de trabajo, conmigo no hay problema, pero con los futbolistas del medio local no deben de ser tan duros, primero por las condiciones en las que se jugó el partido. Venían de una poca competencia durante poco tiempo, algunos habían jugado un partido, jugamos en condiciones absolutamente anormales y habla de algo también, pueden ser los mejores jugadores del medio local pero jugar en la selección y jugar un partido internacional, son cosas diferentes a las que viven habitualmente, y esos nervios y esas situaciones puede generar un rendimiento diferente al que esperábamos, deben jugar, tener esas experiencia y a veces pasan esas situaciones que a priori la gente que critica pensaba que el partido era fácil, pero Nicaragua puso lo suyo para obtener el resultado, lo que nos debe hacer es un llamado de atención, un aprendizaje y seguir para adelante".