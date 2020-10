Correo y requisitos: Qué tienes que hacer para realizar pruebas con selecciones menores de Honduras

La comunidad hondureña por el mundo se ha expandido y eso ha llevado a tener nuevas generaciones como potenciales futbolistas que puedan integrar las diferentes selecciones nacionales de Honduras.

Pero por mucho tiempo no se tuvieron suficientes canales de comunicación para conocer y poder escautear el talento de estos compatriotas que estaban lejos de casa. Con el paso de los años, las puertas se han comenzado a abrir.



Luego de varios talentos catrachos que han surgido en el extranjero, las autoridades del fútbol hondureño quieres seguir aprovechando su calidad.





La Federación de Fútbol de Honduras como parte del fútbol globalizado y de oportunidades para la población de jugadores catrachos residiendo en el extranjero ha abierto una línea de comunicación directa en el apartado de selecciones juveniles para captar de forma directa solicitudes de aquellos cuyo talento futbolístico represente un aporte para los equipos nacionales.



Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, confirmó que se optó por abrir las puertas para que el talento hondureño sea evaluado y se aprovechara. Fue así como se le encargó a Daniel Uberti, el proyecto para que jóvenes hondureños que quieran una oportunidad la tengan.



Se trata de un correo electrónico oficial a través del cual se recibirán solicitudes de visoría con los equipos correspondiente, bajo una serie de requisitos, con un parámetro futbolístico preestablecido. El correo es: contactoseleccionesjuveniles@fenafuth.org.hn.



REQUISITOS PARA SER OBSERVADO EN LAS SELECCIONES MENORES



Pasaporte (hondureño) vigente

Edad promedio para integrar las selecciones juveniles (menores de 18 años)

Presentar una nota o constancia del club donde participa

Permiso del club o la liga donde participa

Un video de un partido de 90 minutos para observar si tiene condiciones.



SEGUIMIENTO A LOS PROSPECTOS CON BUEN TALENTO



Luego que el jugador viene y demuestra sus condiciones, el técnico de la respectiva selección se mantendrá en contacto con el jugador y a la vez con el equipo al que pertenece.





El joven deberá esta pendiente y con la disponibilidad necesaria para formar parte de los microciclos a los que se le requieran para integrarse al grupo.



El entrenador de cada selección procederá a mantenerse en contacto con el entrenador del equipo al que pertenece el futbolista que demuestre un talento



FENAFUTH HA RECIBIDO MUCHAS SOLICITUD DE VARIOS JÓVENES



Desde que enero 2020 que se abrió la puerta para que los jóvenes puedan probar suerte en las selecciones nacionales menores, es un gran número de solicitudes de compatriotas en el extranjero.





Diez pudo conocer que a la fecha son más de 100 solicitudes que han llegado y a todas se les han dado respuesta. Queda claro que varios han sido descartados por no contar con los requisitos necesarios para ser observados.



Hay otros que la edad se les ha pasado y eso les cierra la puerta para poder tener un proceso en las inferiores y para cumplir su sueño deben de destacar en alguna liga y ser considerados para una sub-23 o selección mayor.



LEGIONARIOS YA HAN VENIDO A PROBAR SUERTE A LA SUB-20



La cantidad de jugadores juveniles que quieren venir a probar suerte a las selecciones menores de Honduras son muchos, pero está claro que estos deben pasar un filtro y ver si tienen las condiciones necesarias. Pero se han podido observar a ciertos jóvenes.



"Han venido cinco o seis jugadores al país en el primer proceso entre diciembre y marzo, pero lamentablemente esto se cortó por el tema de la pandemia. Hoy crucé una información con los técnicos para que puedan ir viendo algunos jóvenes", comentó Daniel Uberti, director de selecciones menores de Honduras.





Dentro de los futbolistas que ya vinieron a probar suerte vinieron: Dos delanteros, un portero, un volante izquierdo, un zaguero central. Uno de estos es familiar del exjugador Ángel "Bufalo" Gil.



"Aquí no se les cierra la puerta a nadie, pero si hay un filtro deportivo para hacer venir a la gente por gusto. No es nuestra idea que en los microciclos venga gente que no esté a la altura de la circunstancia", agregó Uberti.



VALERIO MARINACCI, JUEGA EN ITALIA Y DESEA JUGAR CON HONDURAS



Valerio Marinacci, es uno de los jóvenes prospectos que milita en las ligas inferiores de la Lazio de Italia y a pesar que ya militó en una Sub-16 de ese país, su deseo es representar a Honduras, país donde tiene familia y al que desea conocer muy pronto.





"Seguro que sería un placer para mi jugar con Honduras, pero no sé mucho del país sinceramente, sé que es un lugar muy hermoso, mi familia me ha dicho siempre que tengo que ir a Honduras a conocer a mi familia, nunca he ido allá pero mi abuela es de Tegucigalpa", le contó a Diez.



Además adelantó que ya se su agente está en pláticas con a Federación de Honduras. "Ahora mi agente está hablando con la federación. Rechazaría a Italia por jugar con Honduras porque mi abuela estaría muy orgullosa de mi de representar a su país, tengo sangre hondureña", argumenta Marinacci.



ZONAS IDENTIFICADAS COMO POTENCIALES DE TALENTO CATRACHO



La presencia de compatriotas por el mundo entero sigue creciendo, pero son pocas las zonas que ya se tienen identificadas como posibles exportadoras de hondureños con talento al fútbol.





"Nos han escrito de España, Italia. Ahorita nos apareció el chico que está en Italia que está jugando en una primavera de un equipo de primera división, tenemos vídeos cortos y que generan expectativas. Hay un par más de España, pero la mayoría vienen de Estados Unidos", contó Daniel Uberti.



En los últimos años, Honduras pudo contar con futbolistas que desarrollaron su talento en las ligas inferiores de los Estados Unidos, pero ahora las puertas se siguen abriendo a otros países.



SIN PRESUPUESTO PARA LAS VISORIAS DE TALENTO



La Federación de Fútbol de Honduras cuenta con sus presupuestos para cada uno de las selecciones, pero dentro de ellas no incluye los gastos para visorías a jóvenes que quieran probar suerte en nuestro país.



"Cuando viene a una prueba se viene por sus propios medios, ya que es una visoría, pero se les da la facilidad que durante dure el microciclo, la alimentación corre por cuenta de la Federación", explicó Uberti.



Además, el costo del vuelo para venir al país corren por cuenta propia de cada uno de futbolistas interesados, al igual que los gastos de traslados previos a entrar a régimen de selección.



CASOS EJEMPLARES DE LEGIONARIOS DESARROLLADOS FUERA DE CASA



En los últimos años hemos tenido un buen número de futbolistas que no lograron tener un proceso en las selecciones menores por la misma falta de comunicación y seguimiento de parte de la FENAFUTH.





Pero estos a base de su talento dieron el salto a la Selección Mayor y han demostrado que sus convocatorias han valido la pena.



Podemos recordar jugadores como: Roger Espinoza, Ramón Núnez, Andy Najar, Bryan Moya; Rigoberto Rivas y Jonathan Rubio. Un buen "combo" de futbolistas que le han dado frutos y otros que le siguen dando su aporte a la Bicolor.