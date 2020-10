El coronavirus limitaría que Honduras convoque todos los legionarios para amistoso ante Guatemala

Jorge Salomón, presidente de Fenafuth, dijo hace unas semanas que Honduras contará con la mayoría de legionarios para el amistoso del 15 de noviembre ante Guatemala en Ciudad de Guatemala.

Este panorama no es tan claro pues en Europa se está dando un rebrote de coronavirus y en países como España se volvió a declarar alarma sanitaria que puede cerrar otra vez las fronteras.

Dicha situación tiene pensando a Fabián Coito y en Fenafuth aún no saben si contarán con todos los legionarios, o al menos los de Europa. Así lo manifestó Gerardo Ramos, gerente de la Selección Nacional en charla con Diez.

“Todavía el profesor no ha dicho la fecha (de la convocatoria), acostumbramos a que los jueves o viernes que inicie la fecha FIFA él dé la convocatoria. Estamos trabajando y ahí en la convocatoria se sabrá quiénes son los llamados. Si podemos contar con todos los de afuera será excelente, pero todo depende de la situación mundial, vamos a buscar contar con todos los legionarios aunque sea solo un partido”.

Y agregó: “Pueda ser que queramos traer a determinado jugador pero se puede dar que tenga problemas para poder venir por la razón sanitaria. Faltando dos semanas no podemos tener nada concreto aún por la situación”.

Gerardo Ramos enfatizó en el aspecto mundial de la pandemia, algo que puede limitar a que jugadores como Antony Lozano, Alberth Elis, Jorge Benguché, Rigoberto Rivas, Bryan Róchez o Jonathan Rubio sean citados.

“No podemos decir 'sí ya llamé a este o ya llamé al otro' por la situación. No importa si jugamos uno o dos partidos ya que las fechas FIFA son para la Selección, en la fecha FIFA anterior el cuerpo técnico decidió no traer a nadie de fuera porque ahorita con lo del Covid no se sabe si la otra semana vamos a estar bien de salud. Hay que ver en Europa que están cerrando otra vez, qué sabemos y eso nos limite”

La fecha FIFA iniciará el 11 de noviembre y Honduras jugará el 15 ante Guatemala. Al igual que en octubre, la Bicolor solo tendrá un partido en un mes donde pudo haber pactado otro cotejo. Otro legionario que está en duda es Bryan Moya quien hace poco se unió al Club 1 de Agosto de Angola.