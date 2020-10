Fabián Coito sobre el amistoso ante Guatemala: "Era el único que nos daba seguridad de confirmarlo"

La Selección de Honduras solo tiene confirmado un amistoso para la fecha FIFA de noviembre, y es frente a Guatemala, el único rival que le confirmó a Fenafuth según explicó Fabián Coito, timonel de la H.

El estratega contó que estaban buscando otras opciones, pero estas se fueron descartando debido a la situación que vive el mundo con el tema de la pandemia provocada por el coronavirus.

"Lo de Guatemala surge después de que se cayeron una serie de posibilidades en agenda por distintas razones: por logística, viajes, costos y fue decantándose, y Guatemala era el único que nos daba seguridad confirmarlo y determinamos no esperar más", declaró Fabián Coito al programa Fútbol a Fondo.

El estratega afirmó que después del mal juego ante Nicaragua, encuentro que le dejó muchas enseñanzas, frente a los chapines tendrá la oportunidad de probar a los legionarios y ver cómo levantar el barco.

"Lo que nos va a beneficiar (ante Guatemala) más allá del rival, es tener un buen número de futbolistas y vamos a contar con la mayoría de legionarios posibles", se sinceró Coito Machado.

LOS LEGIONARIOS QUE VENDRÍAN

Pero para tener a los legionarios de Europa, como Alberth Elis, Jorge Benguché, Choco Lozano, Jonathan Rubio y Rigoberto Rivas, no será fácil, pues son gastos enormes para moverlos y corren riesgo de contagiarse de coronavirus durante los viajes.

"Con respecto a los legionarios, la intención es convocarlos, todos sabemos lo que plantea la situación actual y la situación en que están Honduras y Guatemala. La intención como entrenador es contar con un buen número importante de futbolistas del extranjero pero dependemos de los permisos de entrenadores y los permisos que se den con los clubes", afirmó Fabián.

Jorge Salomón, presidente de Fenafuth, confirmó a DIEZ que por ahora, solo ante los chapines el 15 de noviembre en el estadio Doroteo Guamuch Flores de Ciudad de Guatemala, está confirmado, algo que Coito aprobó.

"No me han confirmado nada, pero no depende de mí y de las posibilidades que surjan, pero el único amistoso que tendremos en noviembre es ante Guatemala", sentenció el timonel del equipo nacional.