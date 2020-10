Alfredo Mejía no se explica por qué no ha sido llamado por Fabián Coito a la Selección

Fue uno de los capitanes de Honduras en la eliminatoria a Rusia 2018. Ahora con Fabián Coito no ha sido convocado desde que el charrúa inició el proceso y sobre ese tema Alfredo Mejía conversó con Diez.

El actual jugador del Levadiakos de la segunda división de Grecia se refirió al hecho de no haber sido tomado en cuenta por Coito y si aún sueña con ser parte del proceso a Qatar 2022.

“Ya eso es cuestión del entrenador y cómo mira el fútbol. Un tema de lo que le conviene en la Selección y lo que está pensando para su proceso, yo en ese tema no me meto y lo dejo en manos de Dios. Estoy tranquilo aquí trabajando, el tema de la Selección lo dejo en manos de Dios y estoy tranquilo en ese aspecto. Mientras se me siga dando la oportunidad aquí en Europa no importa lo que entrenador piense”, inició contando el volante.

Y es que Alfredo Mejía no sabe por qué Fabián Coito no lo ha llamado a la Bicolor desde que tomó las riendas de Honduras. Espera regresar y sino, seguirá trabajando en Grecia.

“El profesor mira el fútbol y sabe lo que busca para la Selección. Ya ahí no puedo meterme en eso, deseamos nosotros todo lo mejor y bueno es claro que me gustaría estar. Él mira otras cosas y se respeta eso. Yo no quiero entrar en dimes y diretes, si él cree que no es conveniente pues yo no tengo ningún problema. Yo sigo teniendo competencia aquí, me están tomando en cuenta en el equipo, que él haga lo que es conveniente para su selección”.

Y terminó contando: “Tengo comunicación con 'Choco', hablé con él para felicitarlo por el tema de su convocatoria y lógicamente también me gustaría estar. Hoy por hoy no somos tomados en cuenta y bueno son cosas que se respetan ya que es decisión del técnico y habría que preguntar por qué. A uno le gustaría estar en la Selección, nunca he tenido una charla con él. A lo mejor piensa que hay mejores en mi posición y se respeta. Yo estoy teniendo los minutos que él pide para estar en la Selección, estoy en Europa y peleando por subir a Primera”.