'Choco' Lozano cuenta la anécdota con Karim Benzema tras el gol que le hizo a Real Madrid

La página en Instagram de la Liga de España compartió una entrevista que le hiceron al 'Choco' Lozano junto a Bryan Acosta, dos seleccionados catrachos que juegan actualmente en Cádiz y FC Dallas respectivamente.

La charla tuvo diversos temas y entre ellos, una anécdota de Lozano tras anotarle al Real Madrid hace unas semanas en la victoria 1-0 del Cádiz ante los merengues.

VER: DELANTERO DE MOTAGUA SE IRÍA A EUROPA EN DICIEMBRE

Antony Lozano contó que su jugador favorito es el francés Karim Benzema, ariete al cual admira desde hace varios años. Lozano explicó en la entrevista lo que hizo luego de esa anotación frente al Real Madrid y que relaciona al jugador galo.

“Fue que le pedí la camiseta. Sí me la dio o sino se la quitaba a la fuerza (risas). Yo lo he contado porque siempre ha sido mi delantero, el delantero que yo he admirado siempre, mi delantero referencia. Uno siempre tiene un jugador favorito y del cual nos gusta su estilo. Cuando jugamos contra el Madrid yo dije que quería esa camiseta. Después del partido se la pedí y me la dio sin ningún problema, súper amable y humilde, por eso aún más es mi delantero”.

Asimismo 'Choco' Lozano detalló que tiene dos sueños, el primero es jugar un Mundial y el segundo tiene que ver con su carrera a nivel de clubes. “Yo quisiera jugar la Champions League algún día”.

Aparte de Benzema, Lozano terminó confesando a su otro futbolista el cual ha admirado bastante. “Si fuera uno extranjero pues Karim Benzema. Uno nacional es David Suazo, es como el top hondureño”.

Antony Lozano y el Cádiz deberán jugar este viernes a las 2:00 pm de visitantes ante el Eibar. Los gaditanos de momento son sextos en la tabla y Eibar se ubica en el lugar 11.

LA ENTREVISTA AL 'CHOCO' LOZANO Y BRYAN ACOSTA: