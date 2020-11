Denil Maldonado sobre su viaje a Chile: "Aún hacen falta unos papeles"

El seleccionado hondureño Denil Maldonado, que tiene más de nueve meses de inactividad, regresará a las canchas pero con la camiseta de la Selección de Honduras. El jugador catracho, que todavía no se incopora al Everton de Chile, está agradecido por haber sido convocado.

"Primeramente darle gracias a Dios de estar nuevamente con la selección mayor, es un privilegio, estoy alegre de estar con el grupo, ya preparándonos para enfrentar el partido ante Guatemala", comenzó explicando.



"Ya estamos haciendo trabajos con miras a enfrentar a Guatemala, trabajos tácticos, en sus momentos el profesor va a extender su charla y vamos a seguir trabajando en vista que Guatemala tiene lo suyo y estar preparados para el partido ante ellos".





Denil Maldonado lamenta que las cosas en el Pachuca de México no le fueron del nada bien, pero que está agradecido de estar en la "H". "Lastimosamente no se me dio una grata participación en el Pachuca, pero estamos trabajando siempre, quiero tener el ritmo que tenía antes y estar preparado para cualquier cosa, gracias a Dios se me dio la oportunidad de venir a la selección y espero no se me note que he estado falto de ritmo".



"Le agradezco al profesor Fabián Coito porque siempre me ha tenido esa confianza, espero en Dios que mi trabajo y desempeño sirva para que me siga teniendo confianza, espero tener una grata participación", expreso.



El defensor ex Motagua no deja de mencionar el desatre que ocasionó ETA a Honduras. "Lastimosamente lo que ha pasado en nuestro país en cualquier lado se puede notar que son condiciones en las que nadie quisiera estar, debemos dar lo mejor de nosotros para darle una alegría al pueblo hondureño".





Finalmente aseguró que su viaje a Chile está más cerca. "Aún hacen falta unos papeles que tengo que sacarlos en Honduras, si Dios lo permite próximamente voy a estar viajando a Chile e incoporándome al equipo e ir a demostrar que tengo condiciones y realizar un buen desempeño allá; es una visa de trabajo".