Jona Mejía se despide de la H: "Hay que ser realista conmigo mismo y este es momento de otros futbolistas"

Después de varios meses pasando desapercibido, el delantero hispano-hondureño, Jonathan Mejía, se convirtió en noticia, luego que fue titular con su equipo el Alcoyano al eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey.

Considerado un sueño hecho realidad para nuestro compatriota, Jona Mejía cree que la localía y el coraje de hacer bien las cosas fueron claves para lograr el desafío histórico.



"Real Madrid no estaba acostumbrado a jugar en un terreno de juego como el muestro, un campo pequeñito y por la cabeza de ningún compañero se le pasaba que pudiéramos eliminar al Real Madrid", indicó en el programa Cinco Deportivo.



Además aseguró: "Al final cuando el árbitro pitó el final nos quedamos todos con un poco de incredulidad, eso no se consigue todos los días por la diferencia evidente que hay en presupuesto y hemos tenido la suerte de hacerlo".





En cuanto a la motivación que los llevó a conseguir este logro. "La motivación existe desde que sabemos que nos íbamos enfrentar al Real Madrid, los mejores jugadores del mundo. El entrenador lo único que nos pidió fue que disfrutáramos y que intentáramos hacer nuestro partido. Si teníamos opciones que las aprovecháramos, al final es un sueño que hemos cumplido cada uno de nosotros".



Y añade. "Lo he visto a nivel individual y todo el equipo, la verdad que es algo para vivirlo y lo disfrutaremos por mucho tiempo. Si lo viste, está claro que el Madrid tuvo el dominio, las ocasiones, pero al final nosotros hicimos lo complicado y fue marcarle un gol y con un jugador menos".



SOBRE LAS CAMISAS DEL REAL MADRID



El catracho contó la historia de cómo fue que los jugares del Real Madrid les regalaron las camisas. "El Real Madrid como club grande y señorial que es, una vez más lo demostró. Antes que llegara el partido, unos tres o cuatro días antes se puso en contacto con nuestro club y les dijo que hiciéramos un listo con las camisetas de los jugadores que quisiéramos y como detalle nos traerían. En esa foto se puede ver la camiseta que cada uno eligió. Eso dice mucho de un club como el Real Madrid".





Mejía fue uno de los que posó con la de Benzema. "Al igual que yo, fueron tres o cuatro compañeros que eligieron la camisa de Benzema y en ese aspecto muy agradecido con el Real Madrid".



GOL ANOTADO HOY



Luego de la alegría de eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey, el Alcoyano recibió al Orihuela y le venció 2-0, donde Jona Mejía anotó uno de los dos tantos.



"Hemos tenido suerte esta mañana y después de ganar al Real Madrid y con el cansancio que teníamos muchos compañeros, el equipo está lleno de confianza y he tenido la suerte de anotar un gol. Fue una jugada que cojo el balón en tres cuartos, me giro, encaro y tengo la suerte que el balón ingresa pegada al palo".



Y aseguró. "Me estoy encontrando bien siete meses después de estar parado por la pandemia que nos afectado a todos y a yo la he pasado mal porque no estoy acostumbrado a parar ni siquiera tres días. Estoy súper feliz y hay que seguir".



COPA DEL REY



El Alcoyano también conoció su próximo rival en los octavos de final de la Copa de Rey. "Todo lo que venga es premio para nosotros, ya lo era antes con el Real Madrid y el Huesca, dos equipos de primera división, pero todos sabemos que jugar con el Athletic de Bilbao es muy complicado, ellos optan a la copa del Rey, ha jugado muchas finales y tenemos claro que ese partido lo vamos a pasar mal, pero trataremos de plantar cara".



JONA SE DESPIDE DE LA SELECCIÓN



Tras un sueño cumplido de vestir los colores de la Selección Nacional, Jona Mejía da un paso al costado y asegura que es momento que otros futbolistas tengan oportunidad en la H.



"Cuando estuve en la Selección no se me dieron las cosas como yo quería por diferentes motivos y he llegado a este punto con 32 años, hay que ser realista conmigo mismo y este es momento de otros futbolistas. Yo siempre voy con la Selección, estoy pendiente, pero ahora mismo hay jugadores jóvenes que se lo merecen y van a llegar para hacer cosas buenas. Yo debo concentrarme en mi club, mi familia y lo que venga sea bienvenido".



Y asegura: "Tuve la oportunidad pero por diferentes motivos tanto míos y de la forma de juego, está claro que no se aprovechó, pero yo siempre estaré súper feliz de haber llegado a la Selección, pero al día de hoy tengo que centrarme en lo que es el club, ya que hay más compañeros con más energía y que lleguen a la selección".





SOBRE EL "CHOCO" LOZANO



Jona Mejía siempre fue muy admirado del talento que posee Antony "Choco" Lozano y ahora lo ratifica con el buen paso que está teniendo en el Cádiz.



"El "Choco" Lozano es un pedazo de jugador, siempre lo he dicho y lo está demostrando. Estamos viendo que en un equipo en el que está Álvaro Negredo, juega él y le quita el puesto, eso dice la temporada qué está haciendo. Yo lo miro y veo los resúmenes y cada vez que puedo verlo en directo lo hago. Para mí, el "Choco" está haciendo algo increíble y creo que tiene mucho por dar aquí".



Y agrega: "Todos conocemos el tipo de jugador que es el "Choco" Lozano y vemos que cuando se le dan minutos los aprovecha. Hace un trabajo espectacular defensivo e increíble en ofensiva, da soluciones al equipo. Yo creo que tiene mucho margen de mejorar, ya que es joven todavía".



En cuanto a las casualidades que Lozano le marcó y él con su equipo los eliminó en la Copa del Rey. "Disfruté mucho cuando vi al "Choco" anotar el gol y luego eliminarlo nosotros también, es una casualidad, pero algo muy bonito".