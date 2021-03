'Muma' Fernández sobre la Selección de Honduras: "Sería sueño, no solo para mí, sino también para mi familia"

Apenas han transcurrido cuarto jornadas del Torneo Clausura 2021 y ya se empieza a disfrutar del fútbol que puede hacer el carrilero derecho Carlos Roberto con el Motagua en la Liga Nacional.

Con su actuación ante Olimpia de este fin de semana fue un verdadero espectáculo metiendo en problemas a la defensa con su velocidad, vértigo y buen fútbol.

El hombre del momento que inició su carrera en Honduras en Liga de Ascenso y más tarde destacó en Guatemala, hasta recalar en Uruguay, suma 190 minutos en dos partidos de titular (3 en total) y registra su primera anotación (vs Real Sociedad) y asistencia, lo que le ha convertido en uno de los hombres claves del nuevo Motagua de Diego Vázquez.

Sobre su buen momento y elogios recibidos, 'Muma' responde que "me siento tranquilo y feliz porque estoy haciendo las cosas bien, es lindo que las personas te lo reconozcan, pero no me quita el sueño, yo tengo los pies sobre la tierra y tengo que seguir trabajando. Eso me da más responsabilidad porque tengo que andar mejor, tengo que esforzarme porque los defensas van analizar cómo pararme".

"Las sensaciones son altas, primera vez juego un clásico y veo que se decide a muerte, los equipos se entregan al cien, estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me dio y estoy satisfecho porque el equipo lo dio todo pese al resultado. Los partidos que se juegan ante Peñarol y Nacional son bastante similares este que jugamos", agregó.

MÁS CERCA DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS

El buen momento de 'Muma' Fernández, no es nada nuevo, el futbolista de 29 años se viene destacando desde que militaba en el fútbol uruguayo en equipos como Cerro Largo y su último pasaje en Fénix disputando Copa Sudamericana.

Ante ello, muchos aficionados y prensa deportiva han eco que se merece un llamado a la Selección de Honduras, algo que cataloga como "un sueño".

"La verdad que sería algo impresionante, como un sueño... por eso estos partidos que vienen son fundamentales para mí y para el equipo porque se juegan muchas cosas, mi objetivo es andar bien y luego buscar ese llamado, ojalá que se de. Sería algo lindo, no solo para mí, sino para mis amigos y familia. Si sigo así, las expectativas sobre mi llamado serán altas", soltó.

Fernández detalló que durante estaba en Sudamérica mantenía contacto con Fabián Coito y que le hizo entrever que lo observaría para tomarlo en cuenta, ahora al tenerlo más cerca, espera que esas palabras se hagan realidad.

"Cuando estuve allá él estuvo pendiente de mi persona diciendo que me iba a tomar en cuenta, que me estaba observando; cuando uno anda buen nivel las puertas se puede abrir en cualquier momento. Desde que estoy aquí no he tenido contacto con él, estoy enfocado en ganarme mi lugar en Motagua haciendo las cosas bien, si ando bien recibiré el llamado en cualquier momento", manifestó.

"He tenido una carrera bastante prolongada y estoy en una etapa de madurez. Me juego cada partido como una final porque es una etapa clave en mi vida, hay que aprovechar los momentos que hay. Me estoy jugando cosas importantes, no solo para mí, sino también para mi familia. Voy a luchar hasta morir para que me salgan las cosas de la mejor manera", añadió.

Finalmente, 'Muma' respondió a las palabras del analista deportivo Nahúm Espinoza en donde manifestó a través de la transmisión durante el juego que venir a Honduras significada un retroceso. Él cree lo contrario.

"Es una oportunidad para volver a salir, sé que me estoy jugando cosas importantes este año con Motagua y porque hay eliminatorias. No siento que sea un retroceso, es un reto para mí andar bien y querer abrirme otro camino para volver a salir. Yo siempre tuve la ilusión de venir acá y gracias a Dios fue en un equipo grande, ahora tengo más chance para agarrar selección y andando bien en el equipo puedan surgir muchas cosas en Europa, cerró.

