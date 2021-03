Dani Acosta queda fuera de la Sub-23 de Honduras; Rigoberto Rivas se integraría en Guadalajara

Miguel Falero, técnico de la Sub-23 de Honduras, brindó detalles de la convocatoria que brindará este lunes para el Preolímpico de Concacaf, de la preparación y confirmó una baja para el torneo.

Luego de hacer oficial la lista definitiva para buscar en Guadalajara uno de los boletos a los Olímpicos de Tokio, la Bicolor se concentrará en San Pedro Sula.

"Este lunes ya tendemos la lista conformada solo esperamos la realización de los encuentros. Vamos a darla después con una revisión sanitaria para que no haya problemas. Comenzamos el día de mañana (los trabajos) una semana previo al viaje a Guadalajara el día 16", dijo en Cinco Deportivo.

Ver: Lista preliminar de Honduras para el Preolímpico en Guadalajara

La escuadra se concentrará en San Pedro Sula y Falero explica por qué la decisión.

"La concentración será en San Pedro Sula porque pese a que se nos están dando todas las comodidades (en Siguatepeque), no creemos conveniente que el piso (césped) donde entrenamos sea el mejor. Por lo tanto tuvimos que trastocar la última semana para ir a césped natural porque vamos a jugar en césped", agregó.

Danilo Acosta no firmó los papeles para ser elegible, Rivas llegará a México

A Falero le consultaron sobre los legionarios que figurarán en la nómina y no quiso adelantar nombres. "Los jugadores que hemos estado convocando van a ser los que podemos utiliziar en el primer listado. Solo los que están inscritos en la lista pueden estar en la definitiva", sentenció.

En la nómina figuran Enrique Facussé (Universidad de Kentucky EUA), Denil Maldonado (Everton CHI), Joseph Rosales (Independiente PAN), Rigoberto Rivas (Reggina ITA), Douglas Martínez (Real Salt Lake EUA), Joshua Canales, Jorge Viera (Unión Viera, España) y Juan Carlos Obregón (Río Grande Valley EUA).

Descarta la participación de Danilo Acosta, lateral que juega para Los Ángeles Galaxy de la MLS.

"Solo hay un inconveniente; el tema de Danilo Acosta. Dani no firmó los papeles para estar apto para una elección porque desde que vino al microciclo de la Selección Mayor no se adelantó en ese tema. Él está dispuesto, estamos en contacto permanente, pero no se oficializó el pedido para jugar en la Selección Hondureña. Es el único que reglamentariamente no estaría en condiciones".

Por esta misma razón (se negó a firmar los papeles), Acosta en el 2019 no pudo formar parte de la Selección Mayor para la Copa Oro.

Facussé, Denil, Rosales, Douglas y Obregón se encuentran en el país a la espera del listado final. Rivas se estaría incorporando en Guadalajara.

"Prevíamos que podíamos utilizar antes a Rigoberto, pero vino una contestación del Reggina donde nos piden que lo utilicemos nada más en las fechas FIFA. Reglamentariamente lo vamos a pedir para que juegue en la Sub-23 y él llegue el día 22 (de marzo) a Guadalajara. Osea que luego del segundo partido podríamos contar ya con Rigoberto", cerró.