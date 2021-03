Fabián Coito se refirió a la convocatoria de Bengtson, Kevin Álvarez y la ausencia de "Muma" Fernández

Fabián Coito, técnico de la Selección de Honduras, anunció la lista de convocados para los amistosos ante Bielorrusia y Grecia el 24 y 28 de marzo, respectivamente.

Luego de brindar la nómina, el timonel explicó los motivos por los que llamó a Jerry Bengtson, Kevin Álvarez y Diego Rodríguez. También contó por qué no incluyó en el listado a Carlos "Muma" Fernández.

No descarta que Edrick Menjívar sea titular. ¿Los laterales es el puesto que más le preocupan?. Lo que dijo.

¿Nos gustaría saber sus valoraciones para la convocatoria de Jerry Bengtson y Alfredo Mejía?

Este año como última fecha FIFA amistosa y previa a toda las competencias que tendremos queríamos convocar a futbolistas que hacía tiempo no veíamos, que no teníamos en cuenta, que no habían sido convocados. También aprovechar para tener algunos futbolistas que veníamos observando. Hay algunos Sub-23 que veníamos llamando y que están dentro del plantel mayor a elegir. Le hemos dado prioridad a la Preolímpica a ir con todo el potencial, apuntar las baterías a hacer un buen torneo para la imagen del fútbol hondureño y nos ha quedado espacio para convocar a algunos que no habíamos visto pensando en la exigencia que viene por delante. Alfredo Mejía juega en Europa desde hace varios años, cuando comencé el trabajo aquí había estado ante Panamá y Chile. Lo vi en Real España, luego se marchó a Grecia, veo que se mantiene en el fútbol griego y tiene característica definidas en el mediocampo que nos viene bien. Creemos que es el momento de convocarlo, de darle la oportunidad que nuevamente juegue en la Selección. Con Bengtson, hace tiempos que viene con buen rendimiento y esperamos el momento ideal para tomarlo en cuenta y que tenga su posibilidad nuevamente al frente de la Selección.

¿Qué posibilidad que Edrick Menjívar pueda ser titular en uno o en ambos amistosos?

Es una linda oportunidad para que tenga la experiencia no solo formando parte del grupo, sino que tenga posibilidades. Hay cosas que son intransferibles como la experiencia de jugar y es una buena posibilidad.

¿El llamado de Kevin Álvarez es porque todavía no ha encontrado todavía un lateral derecho?

Con respecto a Kevin; Andy Najar está en una situación con inactividad, un futbolista que esperamos contar con él por sus antecedentes, pero no está en buen momento por su inactividad prolongada. Felix Crisanto se está recuperando de una lesión. Entre las opciones que habíamos manejado son Kevin Álvarez, Marcelo Santos y Maylor Núñez a quien vemos en buen momento en Olimpia. Con Kevin esperamos este momento porque en temporadas anteriores no había tenido la cantidad de minutos que lo hicieran llegar a la convocatoria con ritmo de juego. Venimos hablando de hace mucho tiempo y es un buen momento porque está compitiendo, entusiasmado y en buen momento para considerarlo.

¿Diego Rodríguez es una de las sorpresas. Le viene dando seguimiento desde que estaba en Real de Minas?

Desde Real de Minas lo veníamos observando. Cuando pasó a Motagua creímos que era una linda oportunidad de darle continuidad a la observación y es un momento para verlo, para saber qué futbolistas tenemos elegibles para esa posición. Igual que Maylor, quien ha tenido buenos partidos internacionales con Olimpia, ha dejado buena impresión y lo mismo que dije de Kevin Alvarez; es momento para que tenga esta experiencia y ojalá sea el comienzo de su participación en la Selección para mucho tiempo.

¿El llamado de Bengtson viene más porque no pudo contar con Róchez ni Lozano o siempre lo iba a convocar?

Todo se da en forma simultánea. Lo de Antony se dio en el penúltimo partido, hace días que sabemos. Manejamos una lista mayor a 22, los vamos observando y estaba desde un inicio en esta lista grande. Se han lesionado varios futbolistas que ha llevado a que esa lista la conformen todos los que habíamos considerado en primera instancia. No es porque se lesionó uno, es el momento de Jerry Bengtson y ojalá no nos equivoquemos.

¿La ausencia de Rubilio Castillo obedece a decisión técnica o estaban enterados que podría ser inhabilitado seis meses por incumplimiento de contrato en China?

No obedece a ninguna de esas. Es por razones técnicas. Lo conocemos, estuve charlando con él de la linda posibilidad de ir a jugar a Sudamérica, lo observé en los partidos y sigue siendo un delantero interesante, pero no lo hemos considerado.

¿Con qué se conformaría para estos dos amistosos ante Bielorrusia y Grecia?

La Selección Nacional tenemos un día para preparara el partido con Bielorrusia, es mucho de idea general, conocer el rival, presentar el equipo que vamos a enfrentar. Más allá de los partidos vistos, no lo conocemos porque el partido comparte con eliminatorias para Qatar, no sabemos qué equipo va a utilizar el técnico para el partido. Elegimos la idea en forma muy global, con aspectos conceptuales, confianza y libertad de futbolistas que lo lleven adelante. Como entrenador nos conformamos con el resultado deportivo, la intención de llevar a cabo una idea. Desde el rendimiento, la idea trasnsmitirla y llevarla al campo. Tener una buena representación, la imagen de saber que hay muchos que quisieran estar y los que van a tener la posibilidad los van a representarlos bien. Rendimiento, imagen y resultado es lo que ponemos siempre ponemos en juego y me conformaría si hay un nivel alto en los tres aspectos.

¿Le preocupan los resultados o el rendimiento?

Está íntimamente relacionado. El resultado es consecuencia, un premio al rendimiento del equipo. A veces hay resultados difícil de dar una explicación. Lo que me ocupa es el nivel de los futbolistas porque de eso vamos a aprovechar los entrenadores cada ventana que tenemos. No se puede transmitir una idea en un día. Las ventanas son las únicas fechas de las selecciones para disponer de los futbolistas, en las que se va logrando una idea. Por eso es importante cada fecha teniendo partidos. Me preocupa que hagamos un buen partido, que se lleve adelante la idea, que haya compromiso, actitud y el resultado es consecuencia de todo eso.

¿No logró suficientes méritos "Muma" Fernández para estar en la lista?

Lo hemos visto muy bien, creemos que mantener este nivel lo vamos a considerar y lo vamos a hacer parte del grupo en las basta actividad que tendremos. Pero opté por estos futbolistas por lo que tenemos por delante, por el conocimiento, corta historia en la selección y darles confirmación. Es un jugador con gran nivel y tarde o temprano va a llegar a la Selección.

¿Son los laterales los puestos que más le preocupan?

Todo en general. Los laterales ha costado lograr un rendimiento parejo estable, alto. Es momento de darle opción a estos futbolistas que hemos convocado. Me parece que en la medida de posibilidades hay que darle chances cuando los vemos en un nivel bueno, que puede ser un aporte importante. No quiero generar un problema, hay generales con experiencia, otros jóvenes que disputarán el preolímpico y otros que se están consolidando en Primera División que son los que vamos a considerar para estos dos amistosos.