Dos entrenamientos, alimentación y climatización: Así se preparará Honduras para enfrentar a Bielorrusia

La Selección de Honduras ya se encuentra en Minsk, capital de Bielorrusia, donde se preparará previo al duelo amistoso de este miércoles 24 de marzo. Uno de los principales desafíos con los que deberá luchar la Bicolor será con las bajas temperaturas.

También puedes leer: Grecia convoca para juegos ante España y Honduras; va con sus figuras del momento



Con -5 grados, la situación no pinta nada fácil, pero ya existe un plan necesario para intentar salir bien librado. Sebastián Urrutia, preparador físico de Honduras, habló en exclusiva con Diez y confesó la estrategia.



Pese a la diferencias horarias entre Honduras y Bielorrusia, el uruguayo demostró su amabilidad para poder brindar todos los aspectos que valorado en su estadía por dicho país europeo.



¿Fue de los primeros en viajar a la expedición a Bielorrusia?

La verdad que llegamos en el grupo de avanzada con Fabián Coito y Miguel Mejía, el gerente administrativo y venimos los tres para chequear todo lo de las instalaciones preparar todo lo de los entrenamientos y estuviera todo en regla cuando viniera el plantel.



¿Qué tal la comodidad y cómo fue ese primer día?

La recepción de la gente de la federación fue muy bien. Es un país que tiene un desarrollo muy avanzado en todo sentido: a nivel deportivo, instalaciones, infraestructura, económico, cultural y social también. Nos encontramos con una realidad de país que el único inconveniente es el frío, pero eso es así que cada país tiene lo que le toca.



¿Cómo será el acoplamiento del frío?

Las instalaciones nos brindan la posibilidad de hacer una parte del trabajo bajo techo en lugares cerrados.



¿En qué hotel se concentraron?

Victoria Olimp, es un hotel muy lindo, no sé si es cuatro o cinco estrellas, pero está muy espectacular, cómodo y cerca del entrenamiento. De lo que tiene el hotel no nos falta nada.



¿Dónde van a entrenar?

En el estadio principal de Minsk, una cancha olímpica. Vamos a utilizar la cancha auxiliar que está a la par del estadio, pero está en perfectas condiciones y vamos aprovechar las instalaciones para preparar la parte de movimientos, calentamiento y trabajos coordinativos y luego con pelota directo a la cancha.



¿Qué otras inspecciones han realizado en estos día previos?

Fuimos a reconocer el estadio dónde vamos a jugar que queda en la ciudad de Zhodino. Queda a unos 50 minutos de acá, es un estadio chiquito, bonito y está muy bien. Ahí arreglamos dónde haremos la entrada en calor para no hacerla directamente en la cancha, sino dentro del estadio y luego salir a realizar en cancha.



¿Varía la preparación por el frio respecto a un partido normal?

Sí, hay varios factores que hacen que la preparación cambie y la principal es el frío. Tendremos una entrada en calor más progresiva, prolongada y otro de los elementos es que los jugadores acaban de llegar al hotel y es de noche acá 11:00 noche (1:00 pm Honduras), recién llegaron, comieron y se acaban de acostar.



¿La preparación será muy corta?

Tenemos un solo día de entrenamiento y al otro día jugamos. Hay nueve horas de diferencia y el cambio de horario es un elemento a tomar en cuenta. Se va jugar de noche (Bielorrusia), mucho frío y hay jugadores con horarios diferentes y los debemos de tomar en cuenta a la hora de las prácticas.



¿Todos los legionarios llegaron?

Hubo un vuelo que se complicó y fue el de Alfredo Mejía, quien venía de Grecia y él estaría llegando para el entrenamiento de la noche de mañana. Fue por un tema de conexiones y ajeno a él. No pudo llegar a tiempo a Ámsterdam y se tuvo que volver para atrás.



¿Cuántos entrenamientos se tienen planificados?

Dos, uno en la mañana y otro en la noche. Vamos a jugar en la noche el 24 y por lo tanto entrenaremos a la misma hora del partido. Los entrenos serán uno a las 10:00 am (1:00 am Honduras) y 8:00 pm (11:00 am Honduras).



¿Cuánta intensidad en el entreno?

Son cargas muy bajas. En la mañana apunta a la parte física a la recuperación y sacarse ese viaje de arriba con movilidad. Ya en cancha será conceptos tácticos sin muchas cargas y sin mucho volumen de trabajo, pero ya a transmitir de parte de Fabián de lo que quiere del partido. En la tarde, activación para el partido y poco más en lo táctico y estímulos de velocidad y reacción.



¿Cómo manejaron el teme de la alimentación?

Se envió un menú con el Chef de la Selección y en esta avanzada era uno de los temas que nos respetaran el menú. Este día ya cenaron y se acostaron los jugadores con las mismas comidas que tienen ahí (Honduras).



¿Hubo tiempo de evaluar cómo llegan lo jugadores?

No, porque llegaron muy tarde. Había una posibilidad que estábamos manejando si ellos llegaban más temprano y hacer un trabajo que haré mañana en la mañana. Lo que decidimos fue que comieran y se acostaran para recuperar, ya que tuvieron muchas hora de vuelo.



¿Recuperar la parte física es una de sus prioridades?

Lo principal desde el punto de vista físico, es la recuperación y luego en lo técnico, táctico, es que entiendan la idea o concepto que que transmitir Fabián. Esas son las dos cosas principales, ya que no han tiempo para ganar fuerza, resistencia, ni nada.



¿El itinerario que les espera de ahora en adelante?

Mañana entrenamiento por la mañana y charla técnica, en la noche entrenamiento, el miércoles hacemos una activación previo al almuerzo y luego nos vamos a la ciudad Zhodino, donde jugamos a las 8:00 pm (11:00 am Honduras).